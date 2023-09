SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con una serie di preziose occasioni di sviluppo imprenditoriale a disposizione da qui alle prossime settimane, i giovani imprenditori della CNA di Ascoli Piceno puntano sulla “RigenerAzione”.

È questo il claim dell’incontro promosso dall’associazione e in programma nel pomeriggio di domani, giovedì 14 settembre, nella sede CNA di San Benedetto del Tronto, dove giovani con esperienze professionali alle spalle o prossimi a intraprendere un percorso imprenditoriale hanno scelto di riunirsi per fare il punto sulle attuali opportunità di business e stringere nuove conoscenze.

In particolare, a partire dalle ore 18, nel corso dell’incontro verranno illustrati i bandi promossi dalla Regione Marche e dedicati ai giovani imprenditori, con un focus riservato al credito e alle opportunità di finanziamento a disposizione per coltivare il proprio progetto imprenditoriale.

Per affrontare insieme e al meglio la grande sfida della sostenibilità, i presenti formeranno poi un gruppo di discussione su alcune tematiche estremamente attuali nel panorama imprenditoriale giovanile e inserite nel programma CNA NextLab 2023. A chiudere il ricco programma della serata, infine, sarà uno speed business date offerto dalla CNA di Ascoli Piceno, grazie al quale gli imprenditori potranno condividere con gli altri i propri progetti e ampliare così la cerchia dei propri contatti.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Per prendere parte a “RigenerAzione” è necessaria la prenotazione a questo link. È previsto un numero massimo di 25 partecipanti.

«Abbiamo scelto di promuovere un prezioso momento di confronto tra addetti ai lavori per offrire un’ampia panoramica su tutte le opportunità a disposizione per fare impresa in maniera innovativa e sostenibile – dichiara Selene Re, presidente CNA Giovani imprenditori Marche – Attraverso una costante attività di consulenza e la promozione di eventi come “RigenerAzione”, la CNA sostiene ogni giorno i più giovani nella ricerca del proprio percorso imprenditoriale, da valorizzare e far scoprire in una vera e propria rete idee in costante crescita».

«Favorire l’incontro e la relazione tra giovani imprenditori costituisce un tassello fondamentale nell’attività dell’associazione – ricorda Monica Fagnani, responsabile Giovani imprenditori CNA Ascoli Piceno – Nonostante le innegabili difficoltà del momento, i bandi e le opportunità legate all’accesso al credito sono in grado di consentire anche ai più giovani di realizzare i propri sogni in campo imprenditoriale. L’obiettivo è far sì che ognuno sia consapevole degli strumenti e delle possibilità a disposizione, stimolando la conoscenza e il confronto reciproco per continuare a crescere insieme».