MONTEPRANDONE – L’Associazione Mosso Piceno, con il sostegno del Comune di Monteprandone, organizza a Centobuchi un corso base di fotografia. Il corso si rivolge a quanti intendono imparare ad utilizzare la propria fotocamera, sia essa reflex o quella dello smartphone, e a chi vuole approfondire alcune tematiche che ruotano attorno al mondo fotografico.

I temi trattano diversi argomenti: caratteristiche e componenti della macchina fotografica; gli obiettivi e la lunghezza focale, differenze e caratteristiche; scelta dell’obiettivo giusto per ciascuna fotografia; il diaframma e la profondità di campo; il soggetto e la messa a fuoco; l’otturatore ed il tempo di scatto; come evitare un mosso indesiderato o creare un effetto movimento; la sensibilità ISO ed il rumore digitale; l’esposizione, l’esposimetro ed i programmi di scatto; la lettura di un’immagine; le basi della composizione fotografica, introduzione al concetto di fotografia pensare la fotografia prima di scattare; visione creativa; teoria dell’inquadratura elementi della scena; cenni di Photoshop.

Le lezioni saranno tenute dal docente Giovanni Albani Lattanzi, fotografo professionista con esperienza decennale, maturata sia in Italia che all’Estero, spaziando in vari campi della fotografia, da quella industriale ai Beni Culturali dagli Interni alla Nautica. Settore emotivamente prediletto è la paesaggistica, specie notturna.

Il corso è composto da 10 lezioni di cui 8 di teoria in aula e 2 prove pratiche definite in base alle esigenze degli iscritti. Gli incontri si terranno nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità, a Centobuchi di Monteprandone (AP) e si svolgerà nelle seguenti date 9, 16, 23 e 30 ottobre, 6, 13, 20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre 2023. Il costo è di 40 euro per gli under 25 anni e 60 euro per gli over 25 anni. Fa fede l’età al momento dell’iscrizione.

Per iscriversi bisogna inviare una mail a mossopiceno2020@gmail.com o un messaggio Whatsapp al 3332911067, l’iscrizione si riterrà completa al momento del pagamento della quota di iscrizione, entro e non oltre il primo incontro lunedì 9 ottobre. Pagamento effettuabile tramite contanti, paypal o bonifico bancario. La causale deve riportare nome e cognome dell’iscritto e che si sta iscrivendo al corso (es. Corso base Mario Rossi) Iban:IT15V0306967684510746229584; Paypal: mossopiceno2020@gmail.com. L’iscrizione da diritto ai corsisti di partecipare per tutto il 2023 agli incontri dell’associazione Mosso Piceno sempre in materia di fotografia che si terranno ogni mercoledì, a partire dall’11 ottobre.