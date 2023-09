RIPATRANSONE – Il 16 e il 17 settembre l’Avis ripana celebra il 60° della fondazione. I 42 “pionieri”, riuniti nel Circolo Cittadino il 14 giugno 1963, dettero vita all’atto fondativo, con la commozione e la gioia di vivere l’esperienza della donazione. Da quell’inizio estate, l’attività dell’Associazione si è riscaldata ogni giorno di più fino ad arrivare agli attuali oltre 150 donatrici e donatori.

Il sodalizio ha costantemente operato per non far mancare il sangue a chi ne aveva bisogno e per aggiungere nuovi volontari in sostituzione dei donatori non più attivi. Questi, in molti casi, hanno mantenuto fede al valore del dono, mettendo a disposizione il proprio tempo. Il dono si realizza in molti modi, con il denominatore comune della gratuità e della partecipazione civile.

Molti giovani, durante questi dodici lustri, hanno condiviso i valori dell’Avis. Con l’entusiasmo che li caratterizza, insieme a giovani donatrici, hanno ravvivato l’Associazione con altre iniziative, assicurando la continuità del sodalizio, come un albero di fiori rossi che continua a crescere, così come lo hanno disegnato gli alunni dell’ISC di Ripatransone.

Sabato 16 settembre alle ore 17 inizieranno le celebrazioni presso il Teatro Mercantini. Con la presentazione di due narrazioni animate prodotte dagli alunni dell’ISC di Ripatransone coordinati dalla Dirigente prof.ssa Gaia Gentili e dagli insegnati Rita Calza, Rita de Cesaris, Ivan Ficcadenti, Paola Massi. Di seguito il Presidente Emanuele Piunti ricorderà i soci fondatori, gli avisini che non sono più tra noi e consegnerà le benemerenze alle donatrici e donatori.

Il Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi, l’Amministrazione Comunale e le cariche istituzionali del territorio presenzieranno alla cerimonia.

La giornata di domenica 17 si aprirà con la pedalata sociale degli Avis Bikers dei Colli Ripani (8:45) e l’accoglienza delle delegazioni delle consorelle Avis provinciali e comunali che onoreranno la ricorrenza (ore 10). Dopo la S. Messa nel Duomo cittadino (ore 11), il Corteo depositerà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti (ore 12). Seguirà l’inaugurazione della nuova sede associativa che raccoglierà Avis, AIDO e ABCR, in Piazza XX Settembre.

Il tradizionale pranzo conviviale riunirà gli ospiti e gli avisini ripani nel ristorante Valle Verde, a rinsaldare in allegria i valori che uniscono i donatori di sangue e tutti coloro che vivono l’esperienza del dono, della solidarietà e della vita associativa. Per le prenotazioni chiamare al numero 329 6165852.

Alle 17:45, nella Chiesa della Misericordia e Morte, “Il canto dell’organo” – concerto per organo e soprano (a cura della Confraternita della Misericordia e Morte) – concluderà le celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dell’Avis di Ripatransone.