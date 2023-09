Di Davide Ciampini

PICENO – Presso la Sala del Consiglio Provinciale di palazzo San Filippo si è svolto un incontro tra il presidente della provincia, Sergio Loggi, e i dirigenti scolastici delle scuole del territorio. L’obiettivo è stato quello di fare il punto sui numerosi interventi per le scuole di competenza. A presenziare all’incontro il capogruppo consigliere Daniele Tonelli ed i Consiglieri Provinciali con delega all’Edilizia Scolastica Luciana Barlocci e dell’Istruzione e Rete Scolastica Stefano Novelli, oltre a funzionari e tecnici del Servizio competente.

“La sicurezza e la funzionalità degli istituti superiori del territorio sono da sempre le nostre priorità – ha osservato il Presidente Loggi – e, alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico, come Amministrazione provinciale ci è sembrato opportuno ed importante approfondire esigenze e progettualità con i dirigenti scolastici del Piceno. Da loro abbiamo sempre riscontrato piena collaborazione e volontà di costruire sinergie essenziali per il sistema educativo locale. Gli interventi sono e saranno numerosi, per questo è opportuno programmare al meglio le opere con l’intento di offrire alla comunità dei plessi scolastici sempre più efficienti dove docenti, studenti ed operatori scolastici possano svolgere al meglio le attività didattiche, sportive ed educative. Ringrazio i funzionari e tecnici del Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica che hanno lavorato con grande competenza per impiegare nel migliore dei modi i finanziamenti pervenuti con la ricostruzione e il Pnrr. Vorrei ricordare che nel Piano opere pubbliche 2023/2024 sono previste risorse per circa 65 milioni di euro”.

Il presidente e i consiglieri hanno inoltre colto l’occasione per augurare un nuovo anno scolastico ricco di soddisfazioni, ribadendo la loro disponibilità nei confronti delle esigenze di tutti coloro che fanno parte del mondo della scuola. Siano essi studenti, famiglie e docenti.

I tecnici della Provincia sono quindi entrati nel cronoprogramma di attività di cantiere e appalti. I lavori di manutenzione straordinaria della palestra del Liceo Classico “Leopardi” di San Benedetto del Tronto per un importo di 98mila euro sono stati già completati e sono stati aggiudicati la scorsa settimana, per un 1 milione e 150 mila euro, quelli riguardanti il miglioramento sismico del corpo “A” dello stesso plesso scolastico.

Sono stati consegnati i lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Industriale “Fermi” di Ascoli Piceno con riguardo alle palazzine del Corpo “A” e “B” del plesso scolastico. In questo caso, si tratta di interventi che ammontano a quasi 5 milioni di euro. Ammonta inoltre a 664mila euro la spesa di messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto Fermi che verrà appaltata entro il mese di settembre.

Sono inoltre iniziati lo scorso luglio i lavori di adeguamento sismico per 3 milioni e 300 mila euro presso il Liceo Artistico Licini di Ascoli. Il 1 agosto scorso, per un importo di 1 milione e 370 mila euro, sono stati avviati i lavori di adeguamento sismico della scuola regionale di Formazione di via Cagliari che ospita la succursale Ipsia di Ascoli. Sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento sismico all’Istituto Mercantini di Ripatransone per la somma di 1 milione e 650 mila euro ed è in dirittura di arrivo il completamento della manutenzione straordinaria dell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Fazzini – Mercantini nel plesso di Grottammare, intervento del valore di 550 mila euro.

È in fase di progettazione esecutiva e, entro l’anno verrà quindi appaltato, l’intervento per la realizzazione del nuovo edificio scolastico temporaneo presso la sede di Via della Repubblica dell’Istituto Fermi per un totale di 2,5 milioni di euro. Infine il Servizio Edilizia Scolastica

della Provincia ha avviato la gara europea dell’importo di oltre 9,5 milioni di euro con aggiudicazione dei lavori, entro fine anno, per la costruzione del nuova sede dell’Istituto Psico-Pedagogico Trebbiani in località Pennile di Sotto di Ascoli Piceno.