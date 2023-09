CUPRA MARITTIMA – Di seguito, nel virgolettato, le parole di un amico e compagno di squadra, Antonio Valbruni.

“Oggi è venuto a mancare il portiere Ciarrocchi Ettore classe 1940, nato a Cupra Marittima il 16/10/1940. Ha esordito col Teramo il 20/5/1962 disputando ben 89 gare con la maglia biancorossa .

Ettore aveva un temperamento fatto di vigore, resistenza, solidità emotiva. Tali caratteristiche si possono forgiare solo nel tempo e si raffinano attraverso le esperienze ebbene lui. col tempo, lo ha dimostrato perché aveva delle grosse qualità. Fu determinante nella finalissima contro il Bologna nel torneo Gadaleta dove il Teramo vinse per 2-0 con le reti di Brutti e Valbruni.

In quella serata gli attaccanti bolognesi furono stregati dal ragno nero nella foto della squadra in basso. Eh sì, personalmente considero il ruolo del portiere come un reparto a sé, sicuramente in simbiosi con i difensori e gli altri compagni, ma il modello delle qualità di Ettore era totalmente differente rispetto agli altri: lui era acrobatico dava sicurezza alla difesa ed era molto attaccato alla maglia. Aveva la personalità, la sicurezza dei propri mezzi e delle proprie capacità, la spavalderia di sapere di poter essere decisivo! Ci mancherai caro Ettore.

A Teramo hai lasciato un ottimo ricordo e tutta la tifoseria, specie per quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerti, oggi sa che cosa eri e della tua enorme bravura. Ci dispiace moltissimo di questa perdita e dall’alto continuerai ad essere il numero uno anche in paradiso. Ti vogliamo bene, un forte abbraccio da parte di tutta la tifoseria biancorossa”.