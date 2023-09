Di Davide Ciampini

CASTEL DI LAMA – “Più sicurezza sul lavoro”. Questo è l’obiettivo che USB Ascoli Piceno si è prefissato di raggiungere. A supporto di questa iniziativa è stata organizzata una raccolta firme per istituire il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravissime e gravi ai danni di lavoratrici e lavoratori.

La questione della sicurezza sul lavoro è un tema di scottante attualità, e la cronaca recente ce lo conferma. Si pensi alla tragedia del 31 agosto, dove 5 operai hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un treno. Tutto ciò è dovuto a condizioni lavorative precarie, quali

misure di sicurezza insufficienti, macchinari obsoleti o manomessi al fine di aumentarne la produttività.

Si continua pertanto a mettere a rischio la vita dei lavoratori e delle lavoratrici ma, a parte frasi di circostanza, nulla è stato a fatto in tal senso. Per USB è dunque necessario che vi siano responsabilità, anche di natura penale, per i datori di lavoro che non rispettano le norme vigenti.

L’appuntamento è mercoledì 13 settembre 2023 a Castel di Lama, presso piazza Gramsci dalle ore 17 alle ore 20.

Inoltre, le firme saranno raccolte anche presso la sede sindacale di Ascoli Piceno sita in Via Dino Angelini, 23/25 tutte le mattine (tranne il giovedì) dalle ore 10 alle ore 12:30.

È attiva la procedura di firma online per la legge di iniziativa popolare omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro: è possibile autenticarsi tramite Spid, firma elettronica certificata e altri sistemi di certificazione e identificazione online.

CLICCA SU QUESTO LINK PER ACCEDERE E FIRMARE: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=OMICIDIO_SUL_LAVORO

Tutte le info e stessa procedura su: https://leggeomicidiosullavoro.it/.