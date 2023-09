SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ieri sera, 11 Settembre 2023, presso l’Auditorium comunale di San Benedetto del Tronto si è svolto l’ultimo degli eventi estivi organizzati dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura”. Il sipario del 42esimo ciclo di incontri culturali presieduti da Mimmo Minuto, si è chiuso con un omaggio alla figura dell’attore e poeta Massimo Troisi vista con gli occhi del nipote Stefano Veneruso che ha offerto, insieme alla presentazione del libro “Massimo Troisi, il mio verbo preferito è evitare”, uno spettacolo musicale con la cantante Alessandra Tumolillo.

Dopo il saluto dell’assessore alla cultura Lina Lazzari, l’evento si è aperto con la parte musicale in cui Stefano Veneruso ha letto pensieri, riflessioni e poesie di Massimo Triosi accompagnate dalla voce e dalla chitarra suonata dalla giovane artista Alessandra Tumolillo. Questa lettura ha permesso al pubblico di comprendere meglio la storia e la vita del nostro attore “Se decido che una persona mi piace e vedo che io piaccio a lei, pur di essere amato, sono disposto a fare di tutto, persino umiliarmi. Sono così da quando sono nato e non posso dire che questo bisogno venga dalla mancanza di amore che avrei dovuto avere nell’infanzia. Anzi sono stato amatissimo da tutti: nonni, genitori, zii, fratelli. Certo la perdita di mia madre a 18 anni è stata dura che ha inciso molto nella mia vita. Quando ho perso mia madre ho provato un dolore smisurato ma avevo paura ad esternarlo”: alcuni suoi pensieri.

Nella seconda parte poi è stato presentato il libro e ha dialogato con l’autore, lo scrittore e magistrato Ettore Picardi.

Queste le parole iniziali di Stefano Veneruso: “Le cose intorno al Massimo prendevano vita quasi in maniera naturale quindi per questo spettacolo non ho fatto altro che raccogliere tutto quello che lui ha dichiarato che riguarda quelle tematiche per lui importanti come Napoli, l’universo femminile, il cinema, il calcio, il teatro. È lui a parlare”. Attraverso poi racconti, aneddoti, episodi riportati dal nostro scrittore è emerso un Troisi studioso, che non dava mai modo di fare polemiche e discussioni, molto coraggioso, generoso e competitivo, un “ribelle mite”. “È stata una sorpresa vivente, ha analizzato qualsiasi aspetto della sua vita sempre con la prospettiva ironica. L’ironia di Massimo, la sua riflessione e il suo pensiero non sono mai basati sull’equivoco della parola; c’è sempre un concetto multistrato. Non aveva bisogno di apparire necessariamente perché aveva l’intelligenza e le parole giuste” ha dichiarato ancora Veneruso omaggiando suo zio.

Mimmo Minuto ha chiuso la serata ringraziando tutti e annunciando nuovi appuntamenti culturali per l’autunno e la prossima primavera.