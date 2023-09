CUPRA MARITTIMA – A Cupra Marittima straordinario successo di Marche Storie, il festival dei borghi marchigiani promosso dalla Regione Marche con la direzione artistica di Paolo Notari e con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Camera dei Deputati.

Per tre giorni, dall’8 al 10 settembre, il Borgo di Marano è stato protagonista con numerose attività e iniziative. Circa 1.500 persone hanno partecipato con grande entusiasmo agli eventi in programma e hanno visitato i musei, per l’occasione aperti con orario prolungato.

Sabato sera, prima dello spettacolo teatrale, oltre al sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni e all’assessore alla Cultura Daniela Luciani, hanno portato i loro saluti anche l’On. Giorgia Latini, vice presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati, la consigliera regionale Monica Acciarri in rappresentanza della Regione, il noto giornalista Rai e direttore artistico di Marche Storie Paolo Notari e il responsabile della comunicazione del festival Marco Perini, che si sono complimentati con Comune e associazioni per l’ottima riuscita della manifestazione.

Paolo Notari si è espresso così: «Tre anni fa, insieme a Giorgia Latini, quando era assessore alla Cultura della Regione Marche, abbiamo ideato Marche Storie per promuovere i borghi marchigiani raccontando le loro storie e origini. Quest’anno sono arrivate 110 richieste su 220 Comuni, abbiamo fatto una selezione più dura scegliendo solo storie belle e quella di Cupra Marittima è entrata meritatamente nel circuito del festival».

L’ On. Latini ha affermato: «La finalità di Marche Storie è di far conoscere le bellezze dei nostri borghi partendo dalle nostre origini, storie e tradizioni. Altra finalità è formare le comunità locali per non disperdere le tradizioni di questi luoghi».

La consigliera Acciarri ha sottolineato: «Marche Storie è una ventata di cambiamento nel mondo culturale della nostra regione. Cupra Marittima ha presentato un bel progetto e la grande partecipazione del pubblico lo dimostra».

Entusiasta l’Amministrazione comunale per il riscontro avuto nei tre giorni della manifestazione. «Siamo davvero molto soddisfatti dell’ottima riuscita del festival, abbiamo presentato un’offerta vincente che ci ha permesso di partecipare al bando e di ottenere il finanziamento della Regione Marche» ha commentato il sindaco Piersimoni.

L’assessore Luciani ha aggiunto: «Rispetto al passato c’è stata una maggiore partecipazione di pubblico, è cresciuta la notorietà di Marche Storie. Le iniziative in programma hanno riscosso un grande successo in quanto hanno permesso ai visitatori di conoscere l’identità del nostro paese dal punto di vista naturalistico-paesaggistico, storico-culturale ed enogastronomico. Abbiamo ricevuto moltissimi complimenti, sia per le proposte che per l’organizzazione. Per noi è motivo di orgoglio».

Sold out tutte e tre le repliche dello spettacolo teatrale dal vivo “Il capitano e la strega” a cura dell’Associazione culturale Nuova Linfa, con la regia e la drammaturgia di Simone Amabili. Nella rappresentazione anche un racconto del noto scrittore, antropologo, studioso della tradizione, Antonio De Signoribus. Molto apprezzate dal pubblico anche le uscite in catamarano e in kayak alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del territorio, le visite guidate al Borgo di Marano, le passeggiate tra i reperti archeologici al Parco Archeologico Naturalistico Civita e apericena con prodotti tipici serviti dai volontari delle associazioni Pro Loco e Castagne al borgo in abiti d’epoca, inscenando momenti di vita quotidiana dei soldati in pausa nelle antiche locande medievali.