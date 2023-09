ASCOLI PICENO – Il direttore dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini, aggiunge un importante tassello al ventaglio delle professionalità a disposizione dell’organizzazione. Dopo la nomina del direttore amministrativo Paola D’Eugenio, arriva la nomina del direttore delle professioni sanitarie nella persona del dottor Luca Gelati, che prenderà servizio da lunedì 11 settembre.

Gelati vanta un curriculum ricco di competenza ed esperienze professionali e formative, che metterà a disposizione dell’Ast di Ascoli e, quindi, di tutti i cittadini della provincia. Laurea magistrale infermieristica e Master in management delle aziende sanitarie conseguiti presso università dell’Emilia Romagna e presso la Bocconi SDA. Ultimo incarico svolto: direttore assistenziale ff nell’Azienda Usl di Modena; precedentemente responsabile del servizio Clinical process innovation e dirigente nel dipartimento di emergenza urgenza. Durante lo svolgimento di questo ruolo ha ricoperto la carica di coordinatore nazionale SIMEU (Società Italiana Emergenza Urgenza) area nursing. E’ docente presso le università di Modena, Roma (La Sapienza), Ferrara, Sassari e Nuoro. Ha fatto parte di commissioni e delegazioni internazionali che lo hanno portato 2 volte in Cina; ha prodotto 21 pubblicazioni e numerosi poster; ha svolto ruolo di moderatore e relatore a molteplici convegni. E’ direttore-istruttore in numerosi corsi/brevetti (es. PTC BASE, PTC AVANZATO, AMLS, EPC, GEIRA, MIT, ecc.)

“Si tratta – dice la direttrice Natalini – di una nomina molto importante che sarà garanzia di efficienza e professionalità, di responsabilità e di coordinamento sanitario di tutti i profili professionali del comparto sanitario ospedalieri e territoriali. Si tratta di professionisti che sono la componente più numerosa e con un ruolo assistenziale fondamentale per il sistema sanitario, in prima linea nel fornire assistenza ai pazienti e garantire loro sicurezza e qualità delle prestazioni. Personale che dopo la pandemia sta cercando di ricostruirsi, ripartendo anche dalle relazioni tra professionisti che lavorano nel sistema”.

La Direzione Generale prosegue nel suo incessante impegno, iniziato il 17 luglio scorso ed augura al dottor Gelati buon lavoro, certa che il suo inserimento rappresenterà quella spinta professionale e formativa qualitativamente rilevante per tutte le strutture della AST di Ascoli.