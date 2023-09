LANGHIRANO – Anche quest’anno la signora Chantal Monica Pistone, dipendente del Supermercato Tigre di Via Marsala a San Benedetto del Tronto, si è dimostrata l’unica donna in Italia con 2 titoli di “Campionessa Regionale” di Taglio al Coltello del Prosciutto Italiano con Tecnica Spagnola.

Per la 2ª volta consecutiva, su invito del Consorzio del Prosciutto di Parma, ha partecipato alla “XXVIª edizione del Festival del Prosciutto di Parma”. Nei giorni 2 e 3 Settembre, a Langhirano, patria del Prosciutto di Parma, si è esibita nelle competizioni Nazionali di “taglio del prosciutto al coltello” e di “taglio del prosciutto al volano con pratica del disosso” con le affettatrici Berkel (nel taglio al volano è previsto che i concorrenti, preparino il prosciutto, dimostrando doti di abilità e maestria nell’apertura, disosso, cucitura, rifilatura, minor scarto, pulizia).

In quest’ultima competizione del “taglio al Volano”, la nostra concittadina Chantal si è distinta, vincendo ben 2 titoli:

1° premio “ Miglior Salumiera d’Italia ”;

2º premio, “Artista del Disosso ”.

Complimenti a Chantal, che con orgoglio e passione, ama fare il proprio lavoro e ogni qualvolta che ne ha l’occasione, non teme di confrontarsi e di mettersi in gioco, per far crescere la propria professionalità.