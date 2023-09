CUPRA MARITTIMA – Dopo la prima settimana che ha visto in scena i giocatori di 3° e 4° categoria, entra nel vivo la 2° edizione del Torneo Open maschile di Tennis “Nyatec” in corso di svolgimento presso il Circolo Tennis Marcello Cotta di Cupra Marittima con le partite che interesseranno gli atleti di 2° categoria.

In questi giorni, scenderanno in campo i migliori come Tomas Gerini del Circolo Tennis Perugia, Andrea Militi Ribaldi sempre del Circolo Tennis Perugia, Benito Massacri del Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto e Lorenzo Battista del Circolo Tennis Civitanova. Sono loro i favoriti di un torneo che per il momento ha attratto tanti sportivi che hanno potuto ammirare le tante partite si qui disputate.

Il torneo Open Nyatec è sicuramente il fiore all’occhiello del Circolo Tennis Marcello Cotta di Cupra Marittima e gli organizzatori sperano, in questa seconda settimana, che gli incontri siano ancora più importanti.

Ricordiamo che il montepremi finale è di 2000 euro e che la finalissima si disputerà domenica 17 settembre alle ore 17 presso il campo centrale.