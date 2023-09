Oggi alle 12 arriva nelle Marche il test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale

Un messaggio di test che, una volta a regime, potrà essere attivato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio stesso