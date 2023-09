SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di ieri, 11 settembre, il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto il presidente della U.S. Sambenedettese Vittorio Massi insieme al consulente della società sportiva Massimiliano Fanesi.

Sul tavolo, l’esame dell’andamento dell’intervento in corso per il ripristino del terreno di gioco dello stadio “Riviera delle Palme” in vista della prima partita casalinga di campionato in programma domenica 17 settembre.

Il Sindaco, ricollegandosi a quanto da lui illustrato circa le precarie condizioni del campo in occasione della presentazione della campagna abbonamenti, ha spiegato che l’intervento avviato all’indomani della partita delle Nazionali di Rugby tra Italia e Romania del 19 agosto richiede un lavoro straordinario di maggiore consistenza per cui occorrerà qualche settimana in più di tempo.

Pertanto, è stato definito un percorso che porterà la Samb a disputare la partita di domenica su un terreno che, pur in fase di sistemazione, si presenterà in condizioni sufficienti per lo svolgimento della partita.

La parte più consistente dell’intervento si svolgerà però nei successivi 15 giorni in modo da presentare il campo in condizioni soddisfacenti per la seconda partita casalinga.