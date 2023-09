SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue la lettera del sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo.

In occasione della riapertura dell’anno scolastico, passaggio fondamentale del calendario che scandisce la vita di una comunità, voglio rivolgere gli auguri più sinceri a tutti gli alunni, alle loro famiglie, al personale docente e tecnico che riprende questo percorso di studio e di lavoro.

La cura dei giovani, ai quali guardiamo con speranza per il futuro di tutti noi, è un pilastro del nostro lavoro di amministratori pubblici: da qui discende la priorità che attribuiamo alle nostre attività che si occupano di scuola e di istruzione.

Investiamo risorse cospicue per mantenere in ordine e in sicurezza gli edifici scolastici, così come per garantire servizi adeguati ai nostri studenti. Lo sforzo per migliorare quello che il Comune offre è continuo, perché sempre nuove e diverse sono le necessità che emergono.

Da parte dell’Amministrazione comunale massima è stata sino a ora, e massima continuerà ad essere, la collaborazione con gli istituti e i dirigenti scolastici per far sì che ad essere protagonisti siano i bambini e i ragazzi rendendo sicura e proficua la loro permanenza in aula.

Alle ragazze e ai ragazzi che riprendono il loro cammino di scuola mi sento di dire: non abbiate mai timore di mettervi in gioco, non perdete la voglia di scoprire, giorno dopo giorno, le vostre potenzialità, cercate di affrontare ogni prova con entusiasmo e fiducia.

Il Sindaco

Antonio Spazzafumo