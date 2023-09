SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto del Tronto e Giulianova ospiteranno, dal 12 al 16 settembre, la sedicesima edizione del campionato europeo di pesca con canna da riva, organizzata dalla Fipsas con la collaborazione dell’Apsd San Benedetto e delle amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto e di Giulianova. Sette le nazioni in gara, dodici le squadre presenti: Francia, Grecia, Malta, Italia (due squadre), Portogallo (due squadre), Spagna (tre squadre), Tunisia e Asd Club Pesca Cervia (Italia C) per un totale di 120 persone tra atleti, accompagnatori e giudici di gara. La competizione, come previsto dal regolamento della Fismer (Federazione Internazionale pesca sportiva in mare) si svolgerà in tre manche da quattro ore da mercoledì 13 a venerdì 15 settembre al Molo Sud di San Benedetto e nell’area interna del Porto di Giulianova.

I due campi gara verranno selezionati quotidianamente in base alle condizioni meteo e alle decisioni dei giudici di gara federali. La nazionale italiana, forte del titolo europeo conquistato lo scorso anno in Portogallo e guidata dai neo Ct Valerio Mengozzi e Alessandro Pecorini, si presenta a questo evento con due team: la Squadra A composta da Davide Mora, Andrea Moscetti, Iacopo Collavoli, Alex Sottilotta, Paolo Lacerenza e Giorgio Boggi e la Squadra B con Massimo Bacchiani, Alessio Metrangolo, Federico Segato, Michelangelo Vanzolini, Ignazio Loconte e Matteo Antonio Marullo. Completeranno la delegazione i dirigenti federali Antonio Fusconi, Stefano Sarti, Giannino Marconi e i dipendenti federali Alessia Vergati ed Emanuele Iacomini. La cerimonia d’apertura che darà il via ufficiale alla manifestazione è prevista martedì 12 settembre alle ore 18 in Piazza del Mare a Giulianova, mentre quella conclusiva si terrà alla Rotonda Giorgini di San Benedetto venerdì 15 settembre. «Vogliamo ringraziare – ha dichiarato Zefferino Guidi, presidente dell’Apsd San Benedetto e responsabile del Comitato Organizzatore Locale – le amministrazioni comunale di San Benedetto e Giulianova, la Regione Marche e la Regione Abruzzo, le Capitanerie di Porto di San Benedetto, Giulianova e Pescara e l’Autorità Portuale di Ancona».