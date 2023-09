SAN BENEDETTO – Fino a maggio 2024, Riviera Oggi sarà in edicola con il solito supplemento LUNEDÌ SPORT. Il primo numero, il 1318, è in edicola da questa mattina.

Come negli altri anni c’è la possibilità di averlo in abbonamento a domicilio la domenica stessa, alle 18 circa. Anche le edicole lo riceveranno a quell’ora. I titolari dei locali pubblici interessati, ma anche i privati, possono chiamarci al 388 6595011. Compreso nel prezzo uno spazio pubblicitario di cm 4,5×4,5.

Ieri Lunedì Sport è uscito in formato A4 per motivi tecnici. Dal prossimo numero sarà più grande, in formato tabloid.

Si chiama Lunedì Sport ma, essendo un supplemento di Riviera Oggi, una o due pagine le dedicheremo agli argomenti di grande attualità del territorio, non necessariamente sportivi

Tutto a colori con rubriche originali delle gare della U.S. Sambenedettese oltre a tantissime foto. Non mancheranno però spazi dedicati ad altri sport che sono pressoché ‘invisibili’ dalle nostre parti. Insomma un “Settimanale sportivo con tanto calcio ma non solo”.

Per avere un’idea precisa pubblichiamo come foto la copertina e in allegato il giornale in formato PDF che potete sfogliare da subito cliccando qui

Nelle pagine 4 e 5 quasi sempre inseriremo un poster sulla Samb o su argomenti di attualità di altro genere.