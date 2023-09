Video Consiglio comunale dell’11-09-2023

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- E’ stato convocato per lunedì 11 Settembre il Consiglio Comunale con inizio formale alle ore 18.00, dovendo provare il nuovo impianto l’inizio dei lavori è coinciso con l’inizio formale.

Le dirette si potranno seguire sul nuovo sito Live streaming del comune: https://comunesbt.civicam.it/

1 – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 24/07/2023

2 – INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLE CONSIGLIERE COMUNALI ANNALISA MARCHEGIANI, AURORA BOTTIGLIERI, LUCIANA BARLOCCI AD OGGETTO: “ COMPOSIZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

3 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASA DELLA COMUNITA' E OSPEDALE DI COMUNITA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) –INDIRIZZI PER LA PERMUTA DELL'AREA DI VIA SGATTONI E DELL'IMMOBILE DI VIA ROMAGNA – APPROVAZIONE SCHEMA – MODIFICHE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Intervento della Consigliera Barlocci Rispetto al punto 2

19:15 Per il Punto 3 l’Assessore all’urbanistica Bruno Gabriellirelaziona quanto discusso ampiamentedurante la scorsa settimana ed in Commissione sanità

19:45 Paolo Canducci : ” La Regione ha come unico interlocutore il Comune di San Benedetto, perchè questo Comune fa tutto quello che la regione dice, evitando il confronto con i Comuni limitrofi, perchè Lei Signor Sindaco ha il dovere di coinvolgere. Questo perchè se fossero stati ascoltati i Comuni vicini, srebbe venuto fuori che al nostro territorio sarebbero spettate due case di Comunità, non una con 15 Posti Letto! Ci siete mai Stati in via sgattoni? Quello è un posto asfittico. Fare un ospedale in quellla zona vuol dire rinunciare definitivamente ad un ospedale di primo Livello, perchè in un posto asfittico, non ci si può fare un ospedale con i reparti che dice Pasquali!”

20:00 Stefano Gaetani “Io non sto a fare politica pro o contro la Regione. Al nostro Comune è stato chiesto di individuare un posto dove edificare il nuovo ospedale, e noi ne abbiamo individuati quattro. Sono stati poi i tecnici della regione a scegliere la zona, reputandola idonea. Per questo ho votato favorevole. Per quello che succederà poi, quest’amministrazione non sarà più in carica, quindi la responsabilità sarà di chi verrà dopo. All’amministrazione Spazzafumo era stato chiesto di individuare una zona e questo è quello che è stato fatto. Punto.”