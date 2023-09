Controlli della Polizia nel Piceno, il resoconto dell’attività settimanale: 4 soggetti denunciati in Riviera

Inizio settembre intenso per la Sezione di Polizia Postale: 5 le denunce ricevute, di cui 4 relative a frodi informatiche con l’indebito utilizzo di codici e chiavi d’accesso all’utilizzo di carte e una per truffa on line con sistema “Smishing”