COLLI DEL TRONTO – Nonostante le evidenti difficoltà che oggi frenano il desiderio di molti giovani di fare impresa, la CNA di Ascoli Piceno non rinuncia a promuovere la creazione di impresa tra le nuove generazioni che, in un momento storico così complesso, si apprestano a muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

In questo senso, da Colli del Tronto arrivano buone notizie per il commercio e l’economia locale. Merito di Stefania Leoni, giovane imprenditrice che con un sapiente mix di esperienza, coraggio e ambizione ha scelto di inaugurare ufficialmente la sua “Belle Èpoque”, una nuova attività commerciale che promette di diventare un punto di riferimento per l’abbigliamento di bambini e ragazzi.

«Lavoro da ormai 16 anni in questo settore – racconta Stefania – Nel tempo, anche al di fuori del Piceno, ho collaborato con alcuni tra i gruppi più importanti del panorama nazionale. Ora, con Belle Èpoque, mi appresto a vivere la mia prima esperienza da imprenditrice. Ho scelto questo nome perché, oltre ad essere un periodo storico rivoluzionario e fiorente, rappresenta al meglio anche la bellezza degli anni dell’infanzia».

Dalla nascita alla maggiore età, sono i più giovani gli autentici protagonisti del progetto Belle Èpoque, studiato nei minimi dettagli per rispondere alle esigenze di ogni mamma e accompagnare bambine e bambini nel loro percorso di crescita.

«Partiamo con l’abbigliamento e l’accessoristica dagli 0 mesi – spiega Stefania – con la possibilità di accedere a un servizio digitale di liste nascita già dai primi giorni di ospedale, fino ad arrivare ai 18 anni e ai 180 cm di altezza. Prima dell’apertura abbiamo condotto uno studio approfondito sulla natalità e la popolazione 0-18 anni nella Vallata del Tronto, individuando in Colli del Tronto il luogo ideale per un punto vendita molto spazioso e con ampio parcheggio».

Come molti giovani imprenditori del territorio, anche Stefania ha potuto contare sulla consulenza e sui servizi della CNA di Ascoli Piceno, che ogni giorno lavora per offrire a chi fa impresa l’opportunità di coltivare il proprio progetto imprenditoriale al meglio delle proprie possibilità. In fondo, attraverso una grande passione e un ampio ventaglio di proposte alla clientela, per la quotidianità come per le grandi occasioni, attività come Belle Èpoque rappresentano per l’associazione un servizio importante e un valore aggiunto nei comuni del Piceno.

«Fin da subito abbiamo potuto contare sul sostegno della CNA di Ascoli Piceno, di Fidipersona e del confidi Uni.Co. Li ringrazio di cuore per la fiducia e il costante supporto, che hanno contribuito in maniera determinante alla scelta di dar vita a questo progetto.

Voglio ringraziare anche il Comune di Colli del Tronto e il sindaco Andrea Cardilli, che ci hanno accolto al meglio anche grazie a una serie di interessanti agevolazioni sulla Tari, sull’affitto e sulle assunzioni che ci consentiranno di sviluppare al meglio questo progetto imprenditoriale. Grazie a tutti loro, Belle Èpoque punta a fornire un servizio accessibile a tutte le famiglie, che qui troveranno prodotti multibrand e made in Italy di qualità e altamente funzionali».

Grande soddisfazione espressa dalla CNA di Ascoli Piceno, che ha affiancato Stefania fin dalle prime fasi di progettazione, accompagnandola in un percorso imprenditoriale che potrà riservare molte soddisfazioni già a partire dalle prossime settimane.

«Siamo molto felici di aver aiutato un’imprenditrice giovane e lungimirante come Stefania a realizzare il sogno di aprire la propria attività – afferma Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno – Come associazione cerchiamo quotidianamente di stimolare la creazione d’impresa tra le nuove generazioni, da un lato promuovendo le opportunità a disposizione delle aziende e, dall’altro, mettendo in risalto gli esempi virtuosi di giovani come Stefania, che ogni giorno portano energia, cultura d’impresa e innovazione nei comuni del Piceno».

«Oltre a proporre prodotti di grande qualità, Belle Èpoque offre alla comunità locale un servizio estremamente prezioso di questi tempi – dichiara Arianna Trillini, presidente della CNA di Ascoli Piceno – Con il suo coraggio e la sua intraprendenza, Stefania ha lanciato un messaggio molto positivo: fare impresa nei piccoli comuni è davvero possibile, e come associazione riusciamo a dimostrarlo ogni giorno grazie alla passione dei nostri associati».

Quella di Belle Èpoque è davvero una formula potenzialmente vincente, già molto apprezzata dalle decine di clienti che hanno partecipato all’inaugurazione e che hanno già fatto visita in negozio, riscoprendo una nuova Belle Èpoque a misura di bambino. In attesa di nuovi traguardi, Stefania rivolge un consiglio agli imprenditori di domani.

«La cosa più importante per me è realizzare un progetto solido – afferma Stefania – Occorre partire dalle fondamenta, definendo con cura un business plan e affidandosi a dei professionisti. È il caso della CNA, che garantisce grande sostegno per affrontare al meglio sfide come questa. È stato bellissimo vedere così tante persone presenti all’inaugurazione. Mi piace pensare che abbiano voluto partecipare a un momento così speciale perché nel tempo, aiutandole giorno dopo giorno in negozio, sono riuscita a lasciare qualcosa in loro. Mi auguro con tutto il cuore che questa possa essere la prima di altre aperture».