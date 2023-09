MONTEPRANDONE – Terzo appuntamento di settembre 2023 di Alchimie d’Arte, con il Patrocinio del Comune di Monteprandone e la collaborazione di Avis Monteprandone a Centobuchi nella “Sala riunioni” di piazza dell’Unità, ore 18.30. Con Gino Marchitelli” il suo Libro: “In viaggio con il morto”da Milano alla Puglia” il suo curriculum e la sinossi.

Gino Marchitelli Curriculum

Nato a Milano il 23.05.1959 Ideatore delle figura del commissario Matteo Lorenzi

di Lambrate e Cristina giornalista di Radio Popolare. I suoi romanzi 2012 “Morte nel trullo”, 2013 “Quimera”, “Il pittore” e i DVD “Siamo i ribelli della montagna”. 2014 “Milano non ha memoria” e “Una storia di tutti”, nel 2015 “Il Barbiere zoppo”,”Sangue nel Redefossi”,nel 2016 il libro per bambini “Ben Tondo e gatto Peppone” che ha lanciato il progetto di un viaggio in bici da Milano a Carovigno (BR) raccogliendo fondi per i bambini colpiti dal terremoto del centro Italia. 2017 “Il segreto di piazza Napoli” e “Milano tra Utopia & Rivoluzione”. Nel 2018 “Il covo di Lambrate”. Nel 2019 “L’Assenza” seconda indagine del professor Moreno Palermo. Nell’aprile 2020 è uscita la ricerca storica”Campi fascisti – una vergogna italiana” Novembre 2020 “Panico a Milano”, ottobre 2021 “Delitto in piattaforma”

Gino Marchitelli Sinossi del libro, “In viaggio con il morto”.

Estate 2022. Un caldo infernale opprime una delle città dormitorio dell’Hinterland Milanese:Saint Jùlien.

In una famiglia sottoproletaria abitante in un quartiere altamente degradato, all’improvviso viene a mancare il nonno, costretto in sedia a rotelle da alcuni anni.

Terzus,Mantide e Lucia De Cillis, detta Lucy la Rossa, decideranno di far sparire il corpo di nonno Tancredi per non perdere la pensione, unica fonte di reddito certo in casa. Durante il loro folle viaggio,da Saint Jùlien a Carovigno , nel Salento brindisino, accompagnati dall’adolescente Jenny e il piccolo Tommy, attraverseranno quell’Italia bigotta, moralista, e perbenista fatta di luoghi comuni, furbizia, falsità corruzione egoismo che è la fotografia, di questi tempi terribili di sfruttamento, precarietà e profonde ingiustizie sociali.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti. La voce recitante sarà Simone Cameli Esporranno gli artisti:Giorgina Violoni, Laura Nardinocchi e Eleonora Martès.

Verrà proiettato il brano musicale “The hearth of the desert” con la ballerina Katrine di Marco Di Giacomo in arte Fear Escape. Debutta con l’album The Journey of the eye autoprodotto e arrangiato dallo stesso artista con l’etichetta Macedone Cafè de Anatolia. Dopo un passato di ascolto di autori classici Mozart,Strauss e Schubert, passa alla musica moderna fatta di sintetizzatori, ma anche di Danza. Tecnico del suono, arrangiatore è passato alla produzione dell’album con la cantante Inglese Jiulienne Taylor “When we are one” etichetta Evonsound. Molte le collaborazioni con cantanti e molti brani realizzati. E’ da poco uscito l’album ITINERE con il gruppo musicale MEDITERRANIMAE. E per la prima volta con Alchimie d’Arte l’artista e scrittrice pugliese Eleonora Martés

Ingresso gratuito Info. Tel 3285546548