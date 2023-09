SORA – Dopo il successo rossoblu ecco le parole anche di Alessandro Romairone e Michele Di Prisco.

Romairone: “Mio padre mi ha parlato bene di questa piazza e mi ha aiutato a prendere una decisione. Col gruppo e il mister mi sto trovando bene e mi hanno accolto nel miglior modo possibile in questa famiglia. Il gruppo fa la differenza. In questa stagione mi aspetto di crescere come calciatore e come persona. Il calore di questi tifosi era ciò di cui avevo bisogno”.

Di Prisco: “Dobbiamo lavorare sugli errori fatti. Bisogna essere più cinici nell’ultimo passaggio, con più cattiveria per riacciuffare il risultato, cosa che abbiamo fatto solo alla fine quando ormai era troppo tardi. Faccio i complimenti alla Samb che è una delle favorite, squadra compatta e intelligente. Il tifo? Emozionante vedere il tutto esaurito, ci fa capire che dobbiamo dare di più per questa maglia”.