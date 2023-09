SORA – Una Samb travolgente nei primi 20 minuti del primo tempo poi il ritmo scende. Il Sora cerca di far aprire gli avversari, ma i rossoblù mantengono le loro posizioni mantenendo il vantaggio. L’autogol di Scimia non cambia le sorti della partita. Giornata soleggiata, tifo spettacolare.

COCO 6 Non molti pensieri per il n°1 rossoblù, che si limita a bloccare solo qualche pallone in alto al centro dell’area.

PAGLIARI: 6,5 il classe 2004 gioca ordinatamente, sicuro di se, ha un buon margine di crescita.



SBARDELLA: 7,5 Ottima prestazione quella del ex giocatore del Cynthiabalonga, Difende bene, pericolose le sue incursioni in avanti. Sua la strepitosa rete del 2-0.

ARRIGONI: 7 Molto solido e concreto soprattutto in fase di costruzione di gioco.

TOMASSINI 7,5 : Attaccante sveglio, si avventa come un rapace e trova il gol al 20′ del 1° tempo.

BATTISTA 6: Forse deve fare un po’ di rodaggio con la nuova squadra. È un giocatore che sicuramente può dare molto di più.

BARBERINI 6: Buone le sue incursioni in avanti.

ZOBOLETTI 6: Buona prestazione, anche se non delle migliori.

ROMAIRONE 7: Dopo appena tre minuti uccide la partita, aprendo la serie di gol, promette bene per i prossimi incontri.

SIRRI 6,5: Presenza autorevole quella del capitano rossoblù, preciso, coordina bene il gioco.

CARDONI 7,5: Ottimo tocco di palla, veramente essenziale e difficile da marcare, è l’uomo in più.

Dalla panchina

SCIMIA 5,5: Un autogol ed un cartellino giallo collezionati in pochi minuti non sono un buon biglietto da visita. in realtà gioca solo una parte del secondo tempo, il campionato è all’inizio, avrà modo di rifarsi.

PIETROPAOLO, LONARDO, BUONAVOGLIA: SV

Allenatore

LAURO 6,5: Esordio in campionato assolutamente positivo, il modulo funziona ed i giocatori sembrano trovarsi senza grandi errori. Forse si potevano guadagnare più reti, rischiando un po’ di più soprattutto nel secondo tempo, comunque la partita è restata sempre sotto controllo e la squadra appare quadrata alle prime battute.