FORMAZIONI

SORA (4-3-3): Crispino, Marsinano (05), Orsi (04), Gemini, Mascella (04), Mastrantoni, Cancelli, Di Prisco, Jirillo (03), Di Gilio, Omohonria. All. Stefano Campolo. A disp. Vespa (04), Ippoliti (04), Fortunato (05), Gubellini, Giordano (03), Tribelli, Belloisi (05), Paolucci (04).

SAMB (4-2-3-1): Coco (03), Pagliari (04), Sbaedella, Arrigoni, Tomassini, Battista, Barberini, Zoboletti (05), Romairone, Sirri, Cardoni (04). All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto (03), Scimia, Alessandro, Pezzola, Pietropaolo (03), Buonavoglia, Chiatante (04), Orfano (05), Lonardo (05).

ANGOLI 1-0

MARCATORI Romairone 3′, Sbardella 10′, Tomassini 20′

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ GOL SAMB Romairone va in rete senza lasciare nessuno scampo a Crispino, troppo fuori dai pali. Pallonetto da antologia.

10′ GOOOL: Calcio di punizione per la Samb da sinistra. Battista mette in mezzo, Sbardella colpisce di testa e insacca. 0-2.

20′ RETE! Ancora in gol la Samb. Cross di Cardoni per Tomassini che sfrutta l’uscita a vuoto di Crispino e insacca. Non esente da colpo l’estremo difensore laziale.