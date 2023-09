FORMAZIONI

SORA (4-3-3): Crispino, Marsinano (05, 55′ Ippoliti 04), Orsi (04), Gemini, Mascella (04, 55′ Fortunato 05), Mastrantoni, Cancelli, Di Prisco, Jirillo (03, 80′ Giordano (03), Di Gilio, Omohonria. All. Stefano Campolo. A disp. Vespa (04), Gubellini, Tribelli, Belloisi (05), Paolucci (04).

SAMB (4-2-3-1): Coco (03), Pagliari (04), Sbardella, Arrigoni, Tomassini (85′ Lonardo 05), Battista (70′ Buonavoglia), Barberini (88′ Pietropaolo 03), Zoboletti (05), Romairone (65′ Scimia), Sirri, Cardoni (04). All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto (03), Alessandro, Pezzola, Chiatante (04), Orfano (05).

ANGOLI 4-4

MARCATORI Romairone 3′, Sbardella 10′, Tomassini 20′

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ GOL SAMB Romairone va in rete senza lasciare nessuno scampo a Crispino, troppo fuori dai pali. Pallonetto da antologia.

10′ GOOOL: Calcio di punizione per la Samb da sinistra. Battista mette in mezzo, Sbardella colpisce di testa e insacca. 0-2.

20′ RETE! Ancora in gol la Samb. Cross di Cardoni per Tomassini che sfrutta l’uscita a vuoto di Crispino e insacca. Non esente da colpe l’estremo difensore laziale.

30′ Prova una reazione d’orgoglio il Sora, ma Sirri e Sbardella amministrano bene la difesa per il momento.

35′ Pagliari tenta la botta da fuori. Crispino stavolta blocca facilmente.

40′ Cancelli prova a liberare il sinistro. Palla in curva.

45′ Finisce qui il primo tempo. Samb straripante, 3 gol in 20 minuti.

SECONDO TEMPO

46′ Sora vicinissimo ad accorciare le distanze. Gemini prova il tiro ma la palla sfiora la traversa.

49′ Punizione dalla trequarti per i rossoblu. Batte Arrigoni ma la difesa di casa libera.

52′ Mastrantonio sguiscia sulla destra si lascia cadere in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla.

60′ Squillo del Sora. Di Girio calcia da fuori ma la sfera termina alta di poco.

62′ Primo cambio per la Samb, dentro Scimia per Romairone. Lauro passa dunque al 4-3-3.

65′ Bella azione personale di Barberini che si guadagna un corner. Nulla di fatto però sugli sviluppi.

68′ Cross di Orsi direttamente sul fondo. Sarà rimessa per Coco.

70′ Ammonito Scimia per un fallo su Orsi.

80′ Angolo Samb, la difesa del Sora libera.

82′ Ritmi molto bassi ora, con i rossoblu che gestiscono il vantaggio.

85′ Fuori Tomassini e dentro Lonardo nella Samb.

88′ Accorcia le distanze il Sora. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Scimia colpisce male di testa e spedisce la sfera nella propria porta. 1-3.

90’+3 Finisce qui senza ulteriori emozioni. Un’ottima Samb regola il Sora in 20 minuti. Secondo tempo dalle poche emozioni, con i ragazzi di mister Lauro che amministrano il risultato.