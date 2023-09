SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude con due eventi di rilievo la 42^ edizione della rassegna letteraria “Incontri con l’Autore“, organizzata dall’associazione I luoghi della scrittura e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell‘amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e della Regione Marche.

Domenica 10 settembre, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Fabio Caressa presenterà il libro “Grazie Signore, che ci hai dato il calcio“, una galleria di ritratti, episodi rocamboleschi, retroscena, incontri, scontri e sodalizi che svelano i segreti di una professione, quella del telecronista sportivo, di cui Fabio Caressa è stato ed è tuttora uno dei più importanti interpreti, raccontando agli italiani gli eventi, gli uomini e i grandi gesti che hanno fatto la storia recente del nostro calcio e non solo. Dal Mondiale del 2006 all’Europeo 2020 fino alle sfide del campionato italiano: dietro ogni evento c’è un universo di storie che Fabio Caressa ha messo sulla carta, evidenziando la poesia dello sport più amato al mondo e la magia di una passione.

Lunedì 11 settembre, alle ore 21,30, all’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto, l’evento conclusivo della rassegna vedrà ospite il regista, sceneggiatore e produttore Stefano Veneruso, nipote di Massimo Troisi, che presenterà il libro “Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare”, cui seguirà un reading con accompagnamento musicale e la proiezione di alcuni filmati dell’attore.

Il libro è un percorso nella vita artistica e privata di Massimo Troisi, un omaggio affettuoso per parole e immagini, molte delle quali inedite e provenienti dall’archivio privato della famiglia, che celebra il grande attore napoletano in occasione del settantesimo anniversario della nascita. Stefano e Massimo erano separati solo da una quindicina di anni e legati da un solido rapporto affettivo e professionale. Fu lo zio Massimo, infatti, a incoraggiare il nipote a seguire la comune passione per il cinema e, quando nacque il progetto di “Il Postino“. lo volle con sé come assistente alla regia. Con il nipote, Massimo trascorse la sua ultima sera: un giro lungo e lento a Cinecittà come per prenderne congedo e poi a letto per l’ultimo “riposone” da cui non si è più svegliato. Proprio quel giorno, Stefano sarebbe dovuto partire per assistere lo zio durante la sua degenza per il trapianto a Londra, ma, purtroppo, non ce n’è stato il tempo.