GROTTAMMARE – I titolari e/o i gestori di strutture ricettive e stabilimenti balneari che intendono modificare i prezzi o i periodi di apertura nell’anno 2024 possono comunicare le variazioni a partire da lunedì prossimo, 11 settembre, attraverso il portale regionale denominato “Istrice-Ross1000”, raggiungibile al seguente link: https://istrice-ross1000.turismo.marche.it/

L’adempimento è obbligatorio e va espletato entro il 1° ottobre.

Si ricorda che gli appartamenti ammobiliati per uso turistico e uso occasionale di immobili ai fini ricettivi (artt. 32 e 33 del Testo Unico delle norme regionali in materia di Turismo) sono esenti dalla denuncia prezzi. I titolari/gestori, tuttavia, devono provvedere alla comunicazione dei periodi di apertura per l’anno 2024, solo nel caso in cui ci sia una variazione rispetto all’anno precedente o alla comunicazione di inizio attività, inoltrata al Comune competente.

Inoltre, nel caso di eventuali modifiche e/o cessazione dell’attività di locazione turistica dell’appartamento, il titolare deve darne comunicazione al SUAP comunale, che provvederà a trasmettere copia alla Regione ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafica regionale.

Più informazioni e chiarimenti possono essere richiesti direttamente al personale dell’Osservatorio Regionale del Servizio Turismo tramite i seguenti indirizzi email e Pec: