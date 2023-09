SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il centrocampista rossoblu Andrea Arrigoni ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’esordio in campionato, contro il Sora.

“Il nostro obiettivo è arrivare fisicamente al meglio domenica, in settimana abbiamo lavorato per dare seguito alla buona prestazione in Coppa Italia. Sarà una partita difficile, loro vorranno iniziare bene davanti al pubblico di casa ma noi dovremmo essere più bravi ad approcciare la gara nel modo giusto e portare a casa il risultato”.

Si prevede sold out nel settore ospiti del Tomei: “Ci siamo resi conto che quest’anno si giocherà in 12, questo ci dà tanto entusiasmo ma anche la consapevolezza che ad ogni partita bisognerà ripagare questa fiducia. L’ambiente? In questo mese e mezzo che sono qui è cambiato e cresciuto molto, il passaggio di nome ci ha responsabilizzato” – conclude il centrocampista.

Nel frattempo la campagna abbonamenti ha raggiunto quota 2 mila. Questo è il messaggio che si legge sui canali social ufficiali della Samb: “Questa è San Benedetto. Grazie”.