ASCOLI PICENO – Riportiamo la toccante lettera di ringraziamento verso gli ospedali di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno, da parte di un’infermiera in pensione che ha perso il marito da appena un mese, ma che ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti del personale sanitario dei nosocomi, la cui empatia e sensibilità non è mai venuta a mancare durante tutta la durata del ricovero. Di seguito le parole della donna, che si firma F.P.

“Mio marito è stato ricoverato il 20 luglio 2023 al Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto che, dopo aver compiuto tutti gli accertamenti del caso, celermente ha provveduto a trasferirlo presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, nel reparto UOC ematologia unità trapianti, dove è deceduto il 9 agosto 2023.

Sono qui a raccontare un vissuto che, senza l’aiuto, il supporto, la premura, l’accoglienza di tutto il personale sia del Pronto Soccorso di San Benedetto, nelle poche ore di degenza, sia dell’UOC di Ematologia, per tutta la durata del ricovero, sarebbe stato insopportabile.

Scrivo per esprimere profonda gratitudine a tutto il personale sanitario delle due strutture, in particolar modo a tutta l’UOC di ematologia di Ascoli Piceno.

Sono una infermiera in pensione e posso dire che ad Ascoli Piceno ho trovato un’eccellenza italiana che non conoscevo. Personale preparato, competente, assolutamente sempre presente in tutte le fasi altalenanti della malattia.

Non sono mai stata lasciata sola.

In 42 anni di lavoro ho visto familiari e pazienti rincorrere i sanitari per avere informazioni sullo stato di salute del ricoverato: qui al contrario sono stati i medici a tenerci sempre informati sull’andamento della malattia di mio marito.

Ma non si tratta solo di questo, qualcuno potrebbe dire che è il loro lavoro, ma da infermiera ho visto e vissuto qualcosa di più, oltre alla competenza e alla professionalità: è tangibile la passione, l’amore, l’accoglienza che i sanitari trasmettono in ogni momento del loro lavoro.

Il personale è meraviglioso, l’unità è una eccellenza e appunto per questo andrebbe valorizzata ancor meglio.

Non è retorica, ma definirli professionisti con le ali è il minimo che si possa dire.

Gli OSS, gli infermieri, la coordinatrice, i medici ed il Dirigente dell’UOC di ematologia Dott. Piero Galieni sono persone speciali, rinnovo gratitudine e affetto per tutti loro. Un grazie particolare alla Coordinatrice Katia Mannocchi e alla Dott.sse Catia Bigazzi e Serena Mazzotta.

Grazie di cuore. Avete reso il mio dolore più sopportabile.

Siete un esempio di buona sanità”.