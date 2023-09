PILLOLE NEWS EVENTI – Elvira Apone ci riassume nel video i principali eventi culturali della nostra zona da sabato 9 a domenica 17 settembre.

sabato 9 settembre piazza Arringo Ascoli Piceno ore 21 “Symphony of caos”

sabato 9 settembre cattedrale della Marina San Benedetto del Tronto ore 21 concerto del pianista Minjung Beak

Per MARCHESTORIE Racconti e tradizioni dei borghi in festa in corso fino al 17 settembre segnaliamo:

8-9-10 settembre cortile Museo Archeologico Cupra Alta ore 21,30 spettacolo teatrale “Il Capitano e la strega”

sabato 9 settembre parco Archeologico e Naturalistico Civita Cupra Marittima ore 17,30 “Al Parco con il biologo”

domenica 10 settembre parco Archeologico e Naturalistico Civita Cupra Marittima dalle ore 19 alle ore 20 visita guidata al sito archeologico

8-9-10 settembre a Monteprandone dalle 18 alle 24 corteo del Cavalier Prandone nel centro storico

Nell’ambito dell’Ascoli Piceno Festival presso l’Auditorium Neroni di Ascoli Piceno alle ore 20,30 segnaliamo:

sabato 9 settembre concerto Mendelsshon II

domenica 10 settembre concerto The hidden dance Trio Tempestoso

martedì 12 settembre concerto Maratona Clementi

venerdì 15 settembre concerto L’innovatore rampante

lunedì 11 settembre piazza del Popolo Ascoli Piceno ore 21 Memorial Troiani con Lazza, Durdust e un ospite a sorpresa

da giovedì 14 settembre a domenica 17 settembre a Macerata nel centro storico la rassegna “Artemigrante” con giocolieri e artisti di strada. Ospite d’eccezione venerdì 15 settembre Jo Squillo

dal 15 al 17 settembre teatro Serpente Aureo di Offida Film Festival