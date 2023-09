SAN BENEDETTO – Via Montebello è una delle principali via che portano al centro. Considerato, nel dettaglio, il tratto precedente all’area pedonale, le condizioni in cui versa l’asfalto non sono accettabili.

Ai lati dei parcheggi ci sono così tante buche, da diversi anni, che hanno finito per unirsi. Il centro della strada poi sta cedendo sotto il peso delle auto.

La situazione in questione è osservabile non da un giorno, né da un anno, ma da molto più tempo. Da anni i residenti in particolare richiedono un intervento consono a ripristinare le condizioni dell’asfalto.

Non secondario è il fatto che per poter parcheggiare nella zona, il tagliando ha un costo minimo di 65 centesimi, che di default, implica inserire 70 centesimi e non avere indietro il resto di 5 centesimi. La tariffa per un’ora di sosta, va specificato, è di € 1.30. Ai cittadini l’ardua sentenza.

Cittadini che ricordano, come fosse adesso, quando, cinque anni fa nel salone Don Bosco, l’attuale consigliere regionale, Andrea Assenti, assicurò l’immediata soluzione dei problemi. Probabilmente quella promessa (da marinaio) lo aiutò a trovare una poltrona a Palazzo Raffaello.