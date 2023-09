SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto Alessandra Di Maglio, rende noto che nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2023, dalle ore 9 alle ore 17, le acque del litorale sud di San Benedetto del Tronto, nella zona antistante il Circolo Nautico Ragn’a Vela, saranno interessate dalla regata “Campionato Italiano Flying Dutchman”.

I campi di gara (CAMPO 1) e come riserva in caso di avverse condizioni meteo (CAMPO 2), saranno iscritti in un cerchio avente raggio 0,50 miglia segnalato da una boa di colore giallo avente centro nel seguente punto di coordinate (Datum WGS’84): 2

– CAMPO 1 : LAT. 42°55’44.55” N e LONG. 013°54’41.69” E;

– CAMPO 2 : LAT. 42°59’10.25” N e LONG. 013°54’50.20” E.

Nei giorni e negli orari interessati dall’evento sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso

professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla gara, praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura, effettuare ogni altra attività che possa creare intralcio o pericolo al sicuro

svolgimento della manifestazione sportiva. Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata alla manifestazione sportiva dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri dalle imbarcazioni impegnate nella gara, prestando massima attenzione alla navigazione e ad eventuali segnalazioni ottiche/acustiche emesse dalle unità addette alla vigilanza/assistenza.

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. L’organizzatore e i partecipanti all’evento devono attenersi alle prescrizioni di cui all’autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx.