SAN BENEDETTO – Al Paese alto Sono ripartiti nelle mattinata di giovedì 7 settembre i lavori per il completamento della riqualificazione del giardino di Palazzo Piacentini che si trasformerà in uno spazio multisensoriale al servizio della struttura.

L’opera, finanziata per € 164.000,00 con fondi del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per € 36.000,00 da fondi comunali, richiederà circa cinque mesi di lavoro con interventi che determineranno alcune modifiche alla viabilità dell’area circostante.

Per tutta la durata dei lavori insisterà infatti il divieto di sosta e fermata lungo tutto il tratto di via Bastioni compreso tra il civico 4 e l’incrocio con via Forte. In vigore anche un divieto di transito, a esclusione dei residenti, nel tratto tra i civici 1 e 4. Infine la circolazione sarà ridotta a senso unico alternato nell’area dove la carreggiata risulterà ridotta dalla presenza del cantiere.