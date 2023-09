SAN BENEDETTO – Anche nel mese di settembre continuano gli interventi settimanali di disinfestazione e derattizzazione. Nella notte tra il giovedì e il venerdì di ciascuna settimana del mese, gli operatori della ditta National Sanit srl, azienda incaricata del servizio, eseguiranno la disinfestazione periodica in tutte le aree verdi della città.

Come da programma, la ditta effettuerà interventi di disinfestazione adulticida di zanzare, nonché la manutenzione, sostituzione e l’ampliamento della rete di esche e trappole derattizzanti.

Le operazioni riguardano, come ormai di consueto, sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica, oltre a tutte le aree pubbliche rilevate grazie alle segnalazioni dei cittadini, inoltrate di persona tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o con l’app Municipium.

Per richiedere un intervento in aree che presentano particolare densità nella popolazione di insetti infestanti è possibile inoltrare una segnalazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito al piano terra della sede municipale di viale De Gasperi, oppure online, tramite app Municipium. Ulteriori informazioni per quest’ultima modalità sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (percorso Home → Servizi on-line → Segnalazioni disservizi).

Nelle giornate di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 settembre saranno invece eseguiti gli interventi di derattizzazione esterna del territorio cittadino, con l’usuale manutenzione delle trappole già presenti, la sostituzione delle esche esaurite e l’eventuale collocazione di nuove trappole laddove necessario. Negli stessi giorni, infine, gli operatori di National Sanit srl eseguiranno interventi interni di derattizzazione e

disinfestazione anche sulle strutture comunali.