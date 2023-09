SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 5 settembre, la Giunta comunale ha approvato l’atto d’indirizzo finalizzato alla presentazione del ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dell’Ente, contro la sentenza del TAR Lazio che ha accolto il ricorso della la società Gas plus contro il decreto ministeriale del 13 luglio 2022 che negava l’istanza di proroga della compatibilità ambientale del progetto di stoccaggio di gas naturale in territorio di San Benedetto del Tronto.

Le relazioni tecniche presentate dal Comune erano state giudicate dal Tribunale Amministrativo “irrilevanti ed inconferenti”, le stesse relazioni dovranno essere presentate al Consiglio di Stato, ma è molto difficile che venga ribaltata la sentenza del TAR con la stessa documentazione. L’unica Soluzione possibile sarebbe quella che si costituisca in giudizio o la Regione o la Provincia.