SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto con la rassegna letteraria “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Giovedì 7 settembre, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, Alessandro Barbano presenterà il libro “L’inganno“. Converserà con l’autore Silvio Venieri. Questo evento è in collaborazione con l’associazione Extrema Ratio.

Laureato in Giurisprudenza, giornalista professionista dal 1984, Barbano ha alle spalle quasi quarant’anni di giornalismo in testate nazionali e locali. Il suo percorso professionale è iniziato alla fine degli anni ’70 al Quotidiano di Lecce poi alla Gazzetta del Mezzogiorno e alla Gazzetta dello Sport, a Il Mattino, con l’incarico di vice caporedattore, poi di nuovo al Quotidiano di Lecce-Nuovo Quotidiano di Puglia, dove è stato per sei anni vice direttore, e infine a Il Messaggero, dove è stato capo dell’edizione Marche, capocronista a Roma, responsabile delle edizioni regionali, capo del servizio Interni e da gennaio 2008 vice direttore, fino alla nomina a direttore di Il Mattino. È poi divenuto editorialista di Huffington Post e di Il Foglio e curatore della rassegna stampa di Stampa e Regime. Ha insegnato teoria e tecnica del linguaggio giornalistico, organizzazione del lavoro redazionale, sociologia delle comunicazioni di massa, retorica, linguaggi e stili del giornalismo, giornalismo politico ed economico alla Sapienza di Roma, all’Università del Molise, alla Link Campus University e all’Università Suor Orsola Benincasa.

Il libro: Una potente macchina di dolore umano non giustificato e non giustificabile, che adopera un diritto dei cattivi introdotto “dopo l’Unità d’Italia per combattere i briganti, usato a piene mani dal fascismo per perseguitare i dissidenti, ignorato dai repubblicani” e riportato in auge dai moderni paladini della giustizia. È questa oggi l’Antimafia, un sistema dove l’eccezione diventa regola e l’emergenza permanente è l’altare sul quale sacrificare la libertà in nome della lotta al crimine. Così confische e sequestri colpiscono migliaia di cittadini e imprenditori mai processati, o piuttosto assolti. Così sentenze anticipano leggi, pene crescono al diminuire dei reati e una falsa retorica professa l’idea che il rovesciamento dello Stato di diritto sia necessario alla vittoria sulla malavita. È un’illusione o, peggio ancora, un inganno, sostiene Alessandro Barbano, che in questo libro svela “gli abusi, gli sprechi, i lutti e l’inquinamento civile perpetrati da un apparato burocratico, giudiziario, politico e affaristico cresciuto a dismisura e fuori da ogni controllo di legalità e di merito”. Come un virus che infetta ogni cellula, la menzogna di una legislazione antimafia, che tutti i paesi del mondo vorrebbero imitare, e l’intimidazione nei confronti di chi si azzarda a criticarla dilagano incontrastate. Per indebolire questo potere senza freni, che ha tradito il compito assegnatogli dalla democrazia, bisogna revocare la delega che una politica miope ha fatto alla magistratura e che alcune procure hanno trasformato in una leva per mettere la società sotto tutela. Oggi più che mai è necessario tornare a un diritto penale basato su fatti e prove, estirpare il peccato originale del sospetto, definire univocamente il confine fra lecito e illecito. Solo così si può capire che cos’è la mafia e combatterla.