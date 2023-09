COLLI DEL TRONTO – Riflessi Festival è un evento culturale, il cui scopo è quello di arricchire il territorio e le persone che qui dimorano, ma anche una giornata all’insegna di un’esperienza diretta con molteplici discipline olistiche, per sperimentare direttamente i benefici psicofisico emozionali.

Dopo la stagione invernale e poi quella estiva dei ‘Martedì della Via Riflessa’, l’Associazione La Via Riflessa, iscritta ad ASI, con sede in via Pasubio, 44 a Porto D’Ascoli (AP), organizza l’evento RIFLESSIFESTIVAL, con il Patrocinio del Comune di Colli del Tronto (AP), della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche.

L’iniziativa è in programma per domenica 17 settembre 2023 dalle ore 9.30 alle 20 circa, all’interno della prestigiosa struttura Hotel Ristorante Villa Picena, di Colli del Tronto.

La conferenza preminente delle quattro proposte sarà a cura del Dott. Salvatore Rainò, Medico Chirurgo, Specialista in Allergologia e Immunologia clinica, Specialista in Medicina Interna, Omeopata Unicista Hahnemanniano LUIMO, Ricercatore Bioenergetico, che parlerà dell’Acqua e del suo ruolo fondamentale nella salute delle persone.

“Da quando ho migliorato il modo di essere Medico, ho interagito con l’acqua, ascoltandola, traendo le sue indicazioni, chiedendole di lavorare per la nostra salute”, dice il Dott. Rainò.

Anche gli altri professionisti che interverranno tratteranno interessanti tematiche che riguardano la medicina olistica. Ma cos’è l’olismo? È un principio che guarda all’essere umano nella sua interezza, che va al di là della semplice somma delle sue parti. La chiave di tutto è il benessere frutto dell’equilibrio tra mente corpo e anima.

“Nell’ambito di questa giornata abbiamo coinvolto – spiega il presidente dell’associazione LA Via Riflessa, Paolini Pasquale – diverse aziende agricole del territorio che esporranno i loro prodotti a km zero inerenti alle discipline olistiche, quali olii essenziali, preparati erboristici e così via, con l’aggiunta di hobbisti legati a questo settore. Puntiamo, inoltre, a presentare competenze e professionalità legate al mondo olistico per far conoscere al grande pubblico tutte le potenzialità di queste discipline volte a migliorare la qualità della vita”.

Durante la giornata oltre ai 4 convegni preminenti ci sarà un’intera zona adibita alle consulenze e ai trattamenti con diversi operatori olistici che proporranno servizi dedicati ad offerta libera. Dall’ Ayurveda allo Yoga, dalle Campane Tibetane ai Bagni di Gong, passando per un ampio ventaglio di discipline olistiche: Riflessologia plantare integrata, tecniche di massaggio olistico Viso/Testa, Riflessologia Facciale e riflessoterapie vibrazionali (cristalli e diapason), Radioestesia, Registri Akashici, Access Bars, Metamedicina, Riequilibrio del pavimento pelvico, Consulenze di Naturopatia, Cristalloterapia, Riequilibrio energetico.

Prenotazione consigliata per il pranzo presso la struttura Villa Picena, possibilità di saltare il check-in all’ingresso registrandosi sul Form online tramite il link http://forms.gle/EY9wZNv6zTEXD4kWA oppure telefonando per ulteriori informazioni al numero 3383048254.