MONTEPRANDONE – Riprendere confidenza con il campo. E col clima partita. Obiettivo raggiunto per l’Handball Club Monteprandone: il torneo federale di Chieti (partite da 30 minuti) disputato sabato mattina si è concluso con il terzo posto della squadra guidata da Andrea Vultaggio. I risultati: Campus Italia-Teramo 30-28, Camerano-HC Monteprandone 34-22, finale 3° posto: HC Monteprandone-Teramo 32-31, finale: Camerano-Campus Italia 35-27.

Insomma un buon test, a prescindere dall’epilogo, per i blu. Una sgambata utile ad amalgamare il gruppo in vista del campionato al via il 21 ottobre, al Colle Gioioso contro Pescara. In Abruzzo coach Vultaggio ha dato spazio a tutti.

E ora avanti con la preparazione.