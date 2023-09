SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Vorrei evidenziare alcuni aspetti virtuosi dell’impostazione che l’amministrazione Spazzafumo ha dato all’applicazione della TARI 2023 e che, all’interno dei vincoli normativi, ha cercato di venire incontro alle famiglie e alle imprese” – spiega il consigliere di maggioranza Domenico Novelli, che prosegue:

“Per quanto riguarda le imprese, sarà applicata l’esenzione totale (fino ad un massimo di € 2.000,00) relativa all’imprenditoria femminile e giovanile (età inferiore ai 35 anni) per le nuove attività aperte nel corso dell’anno 2023.

Per quanto concerne le famiglie, 5.492 nuclei famigliari non avranno aumenti e in alcuni casi ci sarà anche una riduzione dell’imposta.

In particolare, grazie al provvedimento messo in atto dalla nostra amministrazione non ci saranno aumenti TARI per le seguenti categorie:

– 2.028 nuclei familiari, composti da un solo componente ultra 75enne.

– 2.144 nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui almeno uno ultra 75enne.

– 302 nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

– 522 nuclei familiari composti da 5 o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.

– 164 nuclei familiari composti da 3 componenti, di cui un adulto e due minorenni

– 332 nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui un adulto e un minorenne

Un provvedimento coraggioso che non ha eguali con altri comuni del nostro territorio, e non solo” – conclude il consigliere comunale Domenico Novelli.