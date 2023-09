SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’US Samb comunica le informazioni sui per il match contro il ASD Sora Calcio 1907, valido per la prima giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 10 settembre allo stadio Tomei (ore 15.00).

Per il settore ospiti sono disponibili 500 tagliandi al prezzo di €10,00 (più diritti di prevendita), acquistabili presso la Tabaccheria L’Isola del Tesoro o sul sito www.go2.it: la vendita sarà attiva dalle ore 9.00 di mercoledì 6 settembre fino alle 12 di domenica 10 settembre, con il botteghino ospite che rimarrà chiuso il giorno della gara.

Biglietti ridotti per over 65 donna ed under 18(€ €8,00 + diritti di prevendita), mentre gli under 12 hanno diritto all’ingresso gratuito.