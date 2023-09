SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’agenzia Oriana grandi eventi di Oriana Simonetti di San Benedetto si conferma punto di riferimento per i giovani talenti musicali e quest’anno porterà ben 23 cantanti provenienti da tutta Italia alla finale nazionale di Fiuggi del Cantagiro, che avrà luogo al Teatro Comunale dal 23 al 30 settembre.

Gli artisti che questo anno vivranno una formativa esperienza di livello nazionale, grazie alla vulcanica Oriana Simonetti sono compresi in varie categorie: baby, junior, interpreti, cantautori, duo musicale e new voice. Matteo Angellotti di Porto San Giorgio, Angelica Gonzalez Pax di Spinetoli andranno alla Prefinale baby e junior, Tra Marco De Angelis di Maltignano, Daniela Damiani di San Benedetto, Giovanna Rega di Rimini, Andrea Grilli di San Benedetto, Anna Forcina di Roma, Simona Marconi di San Benedetto, Ester Angelozzi di Ascoli Piceno, Miriam Loizzo di Altamura, Alessandro Simonelli di Torino (nome d’arte Aleandro Solari), Fabrizio Bai di Rigomagno, Marco Francesco De Santis di Subiaco, Sabatino Francesco Palandrani di Giulianova (nome d’arte Frank Palandra), Giuseppina Gazzella di Monte Urano, Ilaria Galiè di Montelparo, Duo Libero e Zuccherino (Davide Valentini di Morro D’Oro e Giangiacomo Suriani di Giulianova), Michele Cassano di Casalbuttano ed Uniti, (nome d’arte Jack Broun), Salvatore Arfè di Cinisello Balsamo (nome d’arte Sarfè) e Yuri Calisi di San Felice del Circeo approderanno alle Presemifinali coloro che presentano brani inediti, mentre chi si presenterà a Fiuggi con una cover verrà inserito nella categoria New Voice.

Va direttamente in semifinale, invece, Gabriele Larossa di Ponte Resina. Lo scorso 20 Agosto a Offida si è svolta la finale regionale Marche e Abruzzo e i due vincitori che sono passati direttamente in Prefinale nazionale sono Eva Fasano di Monteprandone e Marco Trivelloni di Campagnano di Roma. Nelle edizioni precedenti del Cantagiro, l’agenzia Oriana Grandi Eventi ha portato alle finali nazionali cantanti che ora si sono affermati a livello nazionale, come il gruppo XGiove, I Cose di famiglia, Keys e tanti altri. L’agenzia Oriana grandi eventi è in via Pontida 6, a Porto d’Ascoli, e-mail: info@orianagrandieventi.it, numero di telefono 3472629136. Il Cantagiro è un famoso festival musicale che dura dal 1962 e che ha fatto la storia della musica italiana, lanciando nel corso degli anni artisti come Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Mina, Renato Zero, I Pooh, Peppino di Capri, Claudio Villa, Rita Pavone, Milva, Gianni Morandi, I Camaleonti, Amedeo Minghi, Paolo Vallesi, I Matia Bazar, Pippo Franco, Linda Valori, I Ricchi e Poveri, I Cugini di Campagna e tantissimi altri.