ASCOLI PICENO – Ordinanza dirigenziale n. 489 del 25/08/23 – Regolamentazione della circolazione veicolare in corso Trento e Trieste e in piazza F.Simonetti in seguito al completamento dei lavori di riqualificazione relativi al tratto compreso da via A.Ceci a via piazza Simonetti e l’avanzamento dell’area cantiere in c.so Trento e Trieste direzione sud

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 489 del 25/08/23 l’Amministrazione comunale ordina:

Al fine di attuare il tipo di cantierizzazione prevista e la indispensabile temporanea disciplina della viabilità da adottare in merito alla prosecuzione dei lavori in premessa citata, sono di conseguenza istituiti i seguenti provvedimenti con decorrenza 28 agosto 2023 fino a termine esigenze:

– l’interdizione al transito veicolare e contestuale divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati di c.so Trento e Trieste e piazza Simonetti, a partire dall’intersezione con via XX Settembre fino all’intersezione con via C. del Duca compresa;

– il divieto di fermata in via XX Settembre ambo i lati 0-24 a partire dal civico 19 al civico 25 inclusi al fine di permettere le manovre di accesso e uscita dei mezzi d’opera diretti al cantiere di c.so Trento e Trieste;

– il divieto di fermata 0-24 in piazza Simonetti in corrispondenza della recinzione di cantiere lato Nord al fine di permettere le manovre di accesso e uscita dei mezzi d’opera impiegati;

– la riapertura alla viabilità veicolare di c.so Trento e Trieste nel tratto compreso tra piazza S.Maria Intervineas e via Giudea con regime di “strada senza uscita” a doppio senso di circolazione;

– la revoca temporanea del divieto di accesso e dell’obbligo di andare dritto posto in via Lungotronto E.B. all’intersezione con piazza S.Maria Intervineas, del divieto di accesso posto in c.so Trento e Trieste all’intersezione con via Ceci e dell’obbligo di svolta a sinistra posto in via Ceci all’intersezione con c.so Trento e Trieste;

– il divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Giudea, compreso gli autorizzati, tra l’intersezione con c.so Trento e Trieste e quella con via Minucia;

– il divieto di sosta 0-24 al lato Ovest di c.so Trento e Trieste da piazza Simonetti a piazza S.Maria intervineas;

– il divieto di sosta 0-24 al lato Est di c.so Trento e Trieste fatta eccezione per i veicoli della Prefettura per n.03 stalli nel tratto antistante i civici 28/26/24;

– la regolamentazione della sosta al lato Est di c.so Trento e Trieste, a partire dal civico 22 fino all’intersezione con via C.Goldoni, con riserva di sosta per operazioni di carico scarico dalle ore 8:00 alle 18:00 con tempo massimo di permanenza di 60min. e riserva di sosta per soli residenti ZTL 1,2,3 muniti di permesso dalle ore 18:00 alle ore 8:00;

– la realizzazione in piazza Arringo di una corsia provvisoria riservata all’accesso dei mezzi autorizzati diretti all’edificio che ospita la Prefettura e la Provincia di Ascoli Piceno con accesso da via XX settembre e svolta in via Minucia;

– la sospensione della validità di tutte le OO.DD. o parte di esse in contrasto con la presente.

Autorizza:

L’occupazione del suolo pubblico necessaria per la realizzazione del cantiere stradale adeguato alle necessità operative della ditta esecutrice delle opere.