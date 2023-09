SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una quarantina di imbarcazioni hanno preso parte alla Straregata 2023, competizione velistica organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese e valevole come XXVI edizione del Memorial “Manuela Sgattoni”, trofeo che è stato assegnato a Stefano Bonatti con l’imbarcazione Beneteau Cns 1 Orsolina.

Bonatti ha preceduto nella speciale graduatoria Overall (e nella classe Fiv Vele Bianche) C’amaleonde di Gianluca Canala e Nefer di Giuseppe Perozzi. Alle loro spalle nell’ordine Quisqueya di Luca Danieli, Chili di Paolo Rossi, Maeree di Fabio Sciarra, Dario 4 di Maurizio Partenope, Nientepaura di Gabriele Ferretti, Luna nel cassetto di Nazzareno Marcozzi, Beneteau Cns 2 di Alessia Gismondi, Stranagente di Vladimiro Fratini, Sesto Senso di Gino Sulpizi, Gadidae di Pasqualino Saccuti, Nefeli di Bruno Bianchi, Nuvola di Paolo Pucci, Giorgia di Eros Antonacci, Orsolina di Stefano Bonanno, Sciara di Marco Petasecca Donati, Stella di Pier Luigi Ciammaichella, Nike di Alberto Panichi, Adrenalina di Bruno Bucciarelli, Magara di Andrea Ciucci, Merak di Paolo Cegna, Acamar di Nazzareno Bruni, Lima di Ettore Ricci e Ama di Massimo Bartolozzi. Nella categoria Open ha primeggiato Twins IX di Silvana Lombardi, davanti a Joyful di Emanuele Grillo, Image di Nazzareno Capriotti, Charlie Brown di Laura Cennini, Miledi di Massimiliano Terenzi, Marmocchia di Alessandro Piacenti, Parsifal di Francesco Cappelli e Arters di Giuseppe Basili.

Nella classe Fiv Spi/Gennaker, la vittoria è andata a Dario 4 di Maurizio Partenope. Premi speciali sono stati assegnati a Nefer di Giuseppe Perozzi (Lui e Lei), Chili di Paolo Rossi (equipaggio più anziano), Beneteau Cns 2 di Alessia Gismondi (tutto femminile), Nike di Alberto Panichi (più numeroso), Merak di Paolo Cegna (solitario) e Joyful di Emanuele Grillo (più giovane). Leonardo Hiro Massi, esordiente nella classe Optimist, ha ricevuto la borsa premio di 500 euro da Banca Generali, consegnata dal responsabile Massimo Verdecchia e partner della gara insieme a Fortek Nautica e a Decathlon.

Hanno collaborato le aziende Sabelli, Ondamarina, Ristorante del Circolo Nautico, Il Molo e la Cantina Colli Ripani. «Quaranta vele in mare per due giorni – ha detto il presidente del Cns, Igor Baiocchi, sono un ottimo risultato e faccio i complimenti a tutti». Laura Cennini ha posto l’accento su alcuni dettagli importanti. «Grazie a tutti per la riconferma dei numeri della passata edizione – ha dichiarato nel corso della premiazione, curata con la consueta eleganza da Manrico Urbani – una cosa che non era assolutamente scontata. Sono felice che in molti abbiano creduto nella manifestazione e si siano divertiti in mare». Il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo ha fatto i propri complimenti all’organizzazione. «Il Circolo Nautico Sambenedettese – ha affermato – si conferma un valido punto di riferimento per la città. Dedico questa giornata, salutando i suoi parenti e i suoi amici, a Manuela Sgattoni». Infine, il responsabile di zona di Banca Generali, Massimo Verdecchia, ha ribadito la vicinanza al Cns, ponendo l’accento su come l’ente sia risultato tra le prime cinquanta banche italiane.