Di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Anna Magnani, presso la Palazzina Azzurra, l’Associazione “I Luoghi della Scrittura” e la libreria “Libri ed eventi” hanno organizzato la presentazione del libro di Patrizia Carrano “Tutto su Anna”.

L’Assessore alla Cultura Lina Lazzari ha omaggiato la celebre attrice con la sua presenza e dopo l’introduzione di Mimmo Minuto, ha dialogato con l’autrice Juana Romandini.

“Forte ma fragile. Sentimentale ma cinica. Antidiva ma primadonna. Bella ma anche brutta. Modernissima ma antichissima. Coraggiosa ma paurosa. Indipendente ma sottomessa. Appassionata ma indifferente. Drammatica ma ironica. Attrice classica ma dialettale. Madre chioccia ma lontana. Prepotente ma arresa. Principesca ma plebea. Ignorante ma di belle letture. Generosa ma brutale. Ecco la Magnani”. Così è descritta l’attrice simbolo del neorealismo italiano nella quarta di copertina.

La Carrano ha lavorato molto per realizzare questa sua opera, ben quarantacinque interviste fatte a persone che hanno conosciuto l’attrice ricostruendone la storia e la figura.

Anna Magnani, da piccola fu abbandonata dalla madre e affidata alla nonna. Anche il padre l’ha abbandonata e neppure riconosciuta. A 15 anni è andata in Egitto dalla madre che nel frattempo si era sistemata e sposata. È andata piena di speranza credendo di rinnovare un’esistenza come figlia, invece le cose non andarono bene si verificò così il triplo rifiuto. Queste ferite hanno profondamente segnato la futura attrice. Infatti, attesta la Carrano: “Questo libro è la storia di una donna ferita dalla vita, ma forte, insieme fragile e quindi la storia anche dei suoi amori, delle sue delusioni sentimentali, delle sue sconfitte, ma anche di molte sue vittorie. Lei si era sposata con un grande regista italiano, Goffredo Alessandrini che diceva ad Anna: “Non sei adatta al cinema”. Continua la giornalista: “La Magnani è stata una straordinaria attrice del cinema, ma è stata anche un’attrice dotata di un solidissimo impianto teatrale”.

L’incontro è terminato con un forte e caloroso applauso dedicato alla grande Magnani!