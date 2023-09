SAN BENEDETTODEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto di “Incontri con l’autore“, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione I luoghi della scrittura e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Martedì 5 settembre, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, la giornalista Patrizia Carrano presenterà il libro ” Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani“. Dialogherà con l’autrice la scrittrice Juana Romandini.



Patrizia Carrano vive a Roma. Ha lavorato per il settimanale Noi donne, per Amica, Anna, Elle, Max, Panorama eSette. Per Rai3 e Rai1 ha raccontato oltre venti edizioni del Festival del cinema di Venezia ed è stata una voce di Radio2, dove ha narrato le donne del ’900 in una trasmissione intitolata Amiche mie. Ha scritto una ventina di romanzi, quasi tutti con protagoniste femminili, tra cui Baciami Stupido, Illuminata – La storia di Elena Lucrezia Cornaro, prima laureata nel mondo e ha firmato come unica sceneggiatrice alcune fiction di grande successo di Rai1. I suoi libri sono stati tradotti in cinque lingue.

Per Vallecchi-Firenze ha pubblicato La bambina che mangiava i comunisti (2022), giunto in pochi mesi alla sesta edizione.

Non c’è attrice italiana presente nel cuore del pubblico come Anna Magnani. Con la forza della sua figura di donna, dentro e fuori dallo schermo e dal palcoscenico, la Magnani è un personaggio inconfondibile, senza tempo. Grazie alla sua capacità di vivere ogni esperienza, amori, amicizie, sofferenze, la professione, la maternità, il dolore, la vittoria, la sconfitta da donna libera e appassionata, ancora oggi, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, Anna Magnani continua a catturare l’attenzione e l’affetto della gente. Seguire le sue vicende attraverso questa biografia, appassionante come un romanzo, significa ripercorrere in una chiave inedita quarant’anni di storia pubblica e privata dello spettacolo italiano, in cui registi come Rossellini, Fellini e Pasolini, attori come Paolo Stoppa, Totò e Aldo Fabrizi abbandonano la dimensione divistica, svelando il loro profilo umano e professionale, che soltanto Anna, attrice universale, donna intemperante, protagonista assoluta, creatura indimenticata e indimenticabile, era capace di mettere a nudo.