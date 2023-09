GROTTAMMARE – Dal 2004 Progetto Packing Srl sostiene come main sponsor il Grottammare Calcio e, anche per la stagione 2023 – 2024, la società ha confermato di voler rinnovare il proprio sostegno alla società sportiva biancoceleste.

Società operante principalmente nella regione Marche ed in generale su tutto il territorio del centro Italia, la Progetto Packing Srl fa anche parte del più ampio “Gruppo Pool Pack”. Un gruppo di imprese leader nazionale nella produzione, commercializzazione di packaging alimentare, che da oltre 50 anni è impegnato nella ricerca di soluzioni sempre più innovative e sostenibili nel campo dell’imballaggio per alimenti.

Claudio Virgili e Francesco Marcantoni, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Presidente della Progetto Packing Srl, hanno commentato così la loro decisione di continuare a collaborare con la società sportiva.

“Quest’anno la nostra realtà festeggia il traguardo dei 30 anni di attività continuativa sul territorio e, tra le altre iniziative, siamo orgogliosi di riconfermare il nostro ruolo come principale partner della società Grottammare Calcio 1899. Crediamo fermamente nel valore del gioco del calcio e dello sport in generale, come valido strumento di crescita e di socialità per tutti i ragazzi che indossano oggi la maglia bianco-celeste. Inoltre, lo sport rappresenta anche la storia e la tradizione di una comunità locale come quella della Città di Grottammare“.

Hanno proseguito: “Il legame con il nostro territorio, oltre all’amicizia con il Presidente Giorgio Rivosecchi e all’Amministratore Carlo Mora, ci spinge ancora una volta a credere in questo progetto. Inoltre, la qualità dei giocatori inseriti nell’organico dal Direttore Tecnico, Cristian Pazzi, durante la recente campagna acquisti, ci ha convinti definitivamente a dare il nostro sostegno per rivedere quanto prima il Grottammare Calcio in ben altre categorie. Noi della Progetto Packing, insieme a tutti i sostenitori del Grottammare Calcio, auguriamo alla società sportiva e a tutto lo staff tecnico di poter intraprendere con entusiasmo questo nuovo anno, affinché quella che sta per iniziare possa essere una stagione ricca di successi e di traguardi per la nostra squadra“.