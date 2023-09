SAN BENEDETTO – Nelle scorse settimane il Comune ha disposto un censimento di tutti i giochi installati all’interno dei parchi cittadini con l’obiettivo di individuare quelli danneggiati, troppo vecchi o pericolosi e prevederne la sostituzione. Il censimento ha interessato circa 40 diverse aree verdi dotate di spazi dedicati al gioco e, sulla base delle risultanze, è in corso in questi giorni la redazione di un programma di interventi.

Poiché sono circa 250 le attrezzature (tra altalene, arrampicate, dondoli, molle, combinate, torrette, scivoli e così via) che necessitano di manutenzione o addirittura di essere sostituite, bisognerà necessariamente individuare delle priorità sulla base delle condizioni degli impianti e dei fondi a disposizione.

“Faremo le scelte d’intesa con le associazioni che gestiscono le aree verdi – dice il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Capriotti – anche se ovviamente interverremo prima sulle situazioni più rischiose rimuovendo attrezzature non recuperabili. Va spiegato infatti che queste attrezzature spesso non possono essere riparate dal nostro personale con pezzi di ricambio non originali perché così si viene a perdere la certificazione che ne attesta la conformità. Quindi le riparazioni saranno effettuate solo se sarà possibile reperire parti originali; mentre per le sostituzioni attueremo un programma graduale sulla base delle risorse in bilancio”.

A tale proposito, sono già disponibili i fondi per la rigenerazione del “Giardino dei Bambini”. Si tratta di uno dei più suggestivi giardini tematici del lungomare sud, come parte di un più ampio progetto di riqualificazione di tutti gli spazi a tema del viale.