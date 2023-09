Durante il primo intervento, l’azione posta in essere dai finanzieri specializzati del Reparto Operativo Aeronavale, ha impedito l’ennesima battuta di pesca illegale di ricci di mare posta in essere da tre pescatori, sorpresi, lungo la scogliera a ridosso del Parco del Cardeto di Ancona, mentre si accingevano a far rientro a riva con un “bottino” di circa 3.500 ricci di mare. Ai sub responsabili, sono state sequestrate, oltre al prodotto ittico, le attrezzature utilizzate per l’immersione e quelle per la pesca; inoltre sono state comminate sanzioni amministrative pari a € 6.000.