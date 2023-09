GROTTAMMARE – Nell’ultima settimana di agosto 2023 abbiamo avuto diversi contatti con dei turisti che, per la nostra Riviera, sono presenze fisse ogni estate.

Dopo la prima segnalazione rispetto alle evidenti criticità di Zona Ascolani, una coppia umbra ci ha contattato e si è detta in accordo con la linea di pensiero degli altri due turisti.

“La situazione di degrado è abbastanza evidente, negli anni non ci sono stati cambiamento né attenzione all’ambiente. Grottammare è una località turistica con grandi potenzialità. Tuttavia è danneggiata da una mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente. Marciapiedi sporchi, cartacce in terra, escrementi dei cani sui marciapiedi, scritte sulle case“, queste le loro parole.

I due frequentavano Grottammare da almeno dieci anni e, da tre anni, hanno deciso di investire in una seconda casa in una delle zone centrali di Grottammare.

“Abbiamo voluto una casa a Grottammare perché la amiamo, siamo innamorati di Grottammare e ci dispiace vedere che ogni anno la situazione sembra peggiorare. Le nostre sono parole di affetto e premura verso un territorio di grande valore, ma poco valorizzato“, hanno spiegato.

Durante la nostra conversazione hanno sottolineato anche gli evidenti meriti della gestione dei beni pubblici: l’ottimo lavoro di recupero e ripristino del vecchio incasato e del lungomare.

D’altra parte, però, hanno evidenziato, sulla base dell’esperienza personale e di loro amici, la differenza con altri paesi italiani e non. Hanno fatto riferimento a una distinzione interna alla nostra regione. Spostandosi nella zona di Ancona, c’è un’attenzione ben solida al territorio e al turismo.

Hanno, poi, tratto spunto da una pubblicità delle Marche trasmessa a Times Square, dove a Grottammare è stato riservato un spazio di tutto rispetto, nel dettaglio, al vecchio incasato di Grottammare. [QUI il video]

“Grottammare non è soltanto il ‘vecchio incasato’. Ci sono tante altre zone, al borgo ci si deve arrivare e da lì si va via e allora si nota la differenza. Anche le zone centrali hanno molte pecche, non ci riferiamo soltanto a quelle più decentrate“, hanno aggiunto.

Ci hanno detto, ancora, di aver contattato l’attuale sindaco, ma anche l’ex sindaco: “Una e-mail che non ha bisogno di parole, né le cerca. Si aspettano i fatti“.

Hanno concluso così: “Grottammare vuole presentarsi come un comune green e attento. Si è davvero in linea con dei parametri di pulizia del territorio? Dov’è il turismo di élite a Grottammare?“.

Hanno dato, poi, dei consigli, degli spunti: “È necessario potenziare gli interventi di pulizia nel periodo estivo. Si potrebbe anche procedere con una campagna pubblicitaria forte nei confronti dei padroni dei cani e successivamente, se la risposta non è ottimale, intervenire con le sanzioni. Quel mercato coperto, poi, potrebbe essere recuperato. A nostro modesto parere, vale un investimento: sarebbe un luogo attrattivo per i turisti dove magari poter inserire una zona di ristoro per gustare della frutta fresca“.