SAN BENEDETTO – Nel pomeriggio di lunedì 4 settembre, presso la sede della Capitaneria di Porto, si è tenuta la conferenza stampa in occasione della consegna dei lavori di dragaggio del porto di San Benedetto. Sono intervenuti il comandante della Capitaneria di Porto Alessandra di Maglio; il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Vincenzo Garofalo; il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli; il sottosegretario al Ministero dell’Economia Lucia Albano; il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo; l’assessore regionale Andrea Maria Antonini.

Ad aprire la conferenza è stato proprio il comandante, Alessandra di Maglio: “è in dirittura d’arrivo la procedura per avviare i lavori. Oggi alle 14 è arrivata la prima draga e altre due stanno per arrivare”.

Ha, poi, preso parola il presidente Vincenzo Garofalo: “l’azienda che modererà i lavori è la E.CO.TEC. srl di Rimini. Mi scuso se abbiamo organizzato in tempi brevi e veloci questa occasione di incontro. Abbiamo voluto farlo perché sappiamo che il tema dei fondali è molto sentito dalla marineria di San Benedetto. Con riguardo anche alle difficoltà di entrata e uscita dal porto, quindi si tratta di un tema che si intreccia anche con l’importante discorso della sicurezza. I pescatori necessitavano di un segnale e noi oggi prontamente lo diamo con la sottoscrizione dei lavori”.

Ha, poi, proseguito nel dettaglio: “90 000mt cubi di sedimenti saranno portati fuori dal porto. Con il supporto della Regione e di tutte quelle istituzioni che si occupano dell’ambiente, ci si sta muovendo per poter usare questi sedimenti per trasferimenti vicini, a nove miglia dal porto”.

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, si è detto contento dinanzi all’impegno e alla dinamicità dell’organizzazione e programmazione dei lavori. “So che la situazione a San Benedetto è stata continuamente segnalata come una situazione particolarmente complessa e anche ormai con delle criticità che andavano avanti da anni. Tramite questo intervento si potrà restituire, maggiore agibilità al porto di San Benedetto, dove c’è una marineria molto importante, con una storia altrettanto importante, che è un orgoglio per il settore”.

Lucia Albano si è così espressa: “sono lieta che oggi possiamo essere qui perché finalmente iniziano questi lavori. Sono davvero molti anni che non viene fatto un simile intervento a San Benedetto, dal 2008”.

Sono, dunque, trascorsi, ben 15 anni dall’ultimo intervento di dragaggio “eccezionale”. Nel dato arco di tempo sono stati effettuati soltanto dragaggi parziali o spostamenti. Attualmente la profondità del fondale è a -2.5 mt. La durata prevista dei lavori è di 4 mesi e mezzo, nella considerazione di condizioni meteorologiche non avverse.

L’assessore Antonini, inoltre, ha voluto sottolineare l’importanza non solo dell’impegno presente, ma anche di quello futuro. L’obiettivo è quello di mantenere una prospettiva che guarda oltre nella maniera più comprensiva possibile.

Il sindaco Spazzafumo ha informato sulla continuità burocratica che ha preceduto la consegna e la firma dei lavori. Più volte ci si è riuniti in assemblea, nelle riunioni che si sono cadenzate. Nella penultima riunione ad Ancona la presente rappresentanza ha palesato le difficoltà effettive della marineria sambenedettese. “In quel contesto, io rafforzai questa loro contestazione, portando a conoscenza del fatto che dovevamo dare un’accelerazione”, ha concluso.