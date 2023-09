Di Davide Ciampini

MONTALTO MARCHE – A Montalto Marche si svolgerà il primo festival della poesia e dei giovani. L’evento, unico nel suo genere, è stato presentato ad Ascoli Piceno. L’intero centro storico verrà adibito alla manifestazione, nelle piazze si svolgerà il festival della poesia dal titolo “La poesia è giovane (e tosta)“. La direzione artistica verrà affidata ad un protagonista della poesia nazionale, quale Davide Rondoni. Non solo: saranno numerosi i poeti che accorreranno da tutta Italia per assistere ai diversi eventi che si svolgeranno, tra cui seminari, reading, concerti e teatro di poesia, e il gran finale con il frontman dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano, che si esibirà a margine delle iniziative in programma. Naturalmente gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

L’intento del festival è dunque quello di mostrare, mediante il dialogo performativo con altre arti, la bellezza della poesia italiana giovane e “tosta”. Un termine mutuato da Gioacchino Belli Papa Sisto V, definito “il tosto”, originario di Montalto delle Marche e legatissimo a quella terra. Il festival aprirà le danze alle ore 12 del 16 settembre, in cui i poeti, arrivati da tutta Italia, si riuniranno per incontrare i ragazzi dell’istituto “G.Sacconi”. I poeti che sosteranno due giorni in residenza a Montalto sono: Flaminia Cruciani, Eva Laudazi, Melania Panico, Enrico Fraccacreta, Paolo Gambi, Maria Chiara Arduini, Martina Capezzuto, Erika Di Felice, Isabella Esposito, Eleonora Iacobone, Ivana Manni, Ottavia Pojaghi Bettoni, Asia Vaudo, Augusto Ficele, Stefano Lanzi, Giacomo Stigliano, Daniele Venturi.

Nel pomeriggio, alle 16.30, presso la terrazza Belvedere di Paradisi, si entrerà nel vivo del festival con una conversazione fra poeti di diversa generazione con un evento dal titolo “Mettere a fuoco la poesia“. Mentre alle ore 21 ci sarà, partendo da piazza Umberto I, un suggestivo itinerario poetico all’aperto nel centro storico montaltese, tra versi e musica, animato dai poeti in residenza a Montalto e da docenti e allievi dell’Istituto musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno.

A margine degli eventi, i poeti saranno poi chiamati a comporre dei versi ispirati a Montalto delle Marche, prendendo spunto dalle sensazioni, profumi e immagini che il borgo stesso ha evocato in loro. I versi verranno poi trascritti il giorno successivo (dalle ore 10 alle ore 13) a Palazzo Paradisi e donati alla città.

Dalle ore 18.30 di domenica 17 settembre si terrà invece una performance di danza e poesia presso la terrazza Belvedere di Palazzo Paradisi. A seguire, alle ore 20, il concerto del frontman dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano.

Questa due giorni dedicati alla poesia – possibile anche grazie al supporto dell’Associazione giovanile montaltese MyClan, dell’Associazione “Città di Sisto V” e dell’Istituto musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno – rientrano nella rassegna culturale “Il Borgo Felice”, realizzata e organizzata dal Circolo Cultural-mente Insieme per il Comune di Montalto delle Marche, nell’ambito di “Metroborgo MontaltoLab”. Presidato di Civiltà future”, progetto finalizzato alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese, che vede Montalto delle Marche come borgo pilota selezionato per la Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura – linea A del PNRR).

Gli appuntamenti de “Il Borgo Felice” sono già iniziati con due serate di Cinema d’estate a Montalto che hanno riscosso un grande successo di pubblico il 25 e il 27 agosto, alla presenza del regista Michele Placido e dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Il prossimo appuntamento è quindi il 16 e il 17 settembre 2023 a Montalto delle Marche per il primo Festival della Poesia dei giovani, per vivere due giorni incantati sulle colline marchigiane, all’insegna della poesia perché – come ha scritto il poeta Rondoni – “La poesia mette a fuoco la vita”.